Тучи «брексита» сгущаются над французскими рыбаками

Европейские рыбаки обеспокоены. Сейчас они пока имеют право заниматься выловом в богатых рыбой британских территориальных водах. Однако после «брексита» Лондон может закрыть туда доступ для иностранных судов.

Если это произойдёт, то доходы европейских компаний сократится приблизительно вдвое.

[Жан-Шарль Фраммери, капитан судна «Lа Fregate»]:

«Последствия? Через год воды Великобритании, которые охватывают 60-70% наших мест рыбной ловли, закроются. То есть мы будем меньше зарабатывать». [Эмили Желар, представитель Ассоциации рыбаков CNPMEM]:

«Я уже говорила, что рыбачить в других местах будет невозможно, потому что в случае «брексита» мы не сможем сказать рыбе переплыть в другое место, чтобы её могли выловить за пределами британских территориальных вод».

Но Великобритании придётся действовать осторожно. Она зависит от европейского рынка сбыта своей рыбной продукции. То есть, скорее всего вопрос, будет заключаться в квотах на вылов рыбы.

[Эрик Госселин, директор Ассоциации рыбаков Франции]:

«Худшее, что может произойти, – это полный запрет на рыбную ловлю в их территориальных водах для всех, кроме британцев. Но, если честно, это затронет так много людей: и во Франции, и в Бельгии, и в Нидерландах, и в Испании. Надеюсь они учтут все эти страны, а также людей, которые работают в сфере».

В 2015-м Франция поставила в Великобританию рыбной продукции на 117 миллионов евро. А экспорт в обратном направлении достиг суммы в 507 миллионов. То есть главный козырь в руках Брюсселя – это доступ на европейские рынки.

[Пол Требилкок, глава британской рыболовецкой компании]:

«Мы хотим, чтобы нам выделили справедливую долю рыбы в наших водах, а также хотим постоянного доступа на европейские рынки. Всё зависит от доступа для нас».

В настоящее время квоты распределены равномерно между всеми странами.