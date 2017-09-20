В колумбийском ресторане еду готовят заключённые

Посетители уже собрались у дверей женской тюрьмы Сан-Диего в колумбийском портовом городе Картахена.

За решёткой играет музыка и не смолкает звон бокалов. Здесь находится ресторан. Под руководством первоклассных шеф-поваров Колумбии блюда высокой кухни готовят и подают местные заключённые.

[Лус Адриана Диас, менеджер ресторана]:

«Цель проекта – дать этим людям второй шанс. Поэтому он и называется «Внутри». Мы даём им шанс прямо здесь, внутри тюрьмы».

Ресторан работает с декабря прошлого года. Обучение у профессионалов прошли 170 заключённых, но только 20 из них допустили к работе на кухне и в зале официантками.

[Алма Суарес, заключённая, работница ресторана]:

«Благодарю бога за то, что создали такой проект. Он даёт нам второй шанс. Заключённым часто говорят, что они изгои общества. Но тут нам показывают, что мы можем стать его частью, можем работать».

В зале много посетителей, царит непринуждённая атмосфера. И только по футболкам официанток с надписью «Я верю во второй шанс» вспоминаешь, что находишься в настоящей тюрьме.

[Николас Галло, посетитель ресторана]:

«Необычно. Я вижу, как девушки хотят изменить свою жизнь. Всегда нужно давать людям второй шанс. Человек может совершить ошибку, но всегда должен быть второй шанс».

Проект включает не только кулинарное дело. Заключённых также учат театральному искусству, рукоделию, выращиванию фруктов. А посетителям помогают стать свободней от предрассудков.

[Лус Адриана Диас, менеджер ресторана]:

«Нам важно, чтобы люди, которые приходят сюда, преодолели психологический барьер, чтобы они перестали видеть в заключённых только преступников, научились видеть человека, а не только совершённую им ошибку. Это самое важное в нашем проекте… Я называю это тюрьмой открытых дверей».

В рамках этой программы обучение обеспечили 4 тысячам заключённых в 25 тюрьмах Колумбии.