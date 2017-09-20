20 сентября 2017
Телеканал NTD

Сессия Генеральной Ассамблеи: о чём говорят мировые лидеры

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Во вторник в штаб-квартире ООН началась общеполитическая дискуссия. Она проходит в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. За пять дней с главной трибуны выступят 120 глав государств и правительств. И каждый остановится на насущных вопросах.

Первым перед собравшимися выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Для него это первая речь на сессии Генассамблеи.

Он затронул вопросы обострения ситуации на Корейском полуострове, а также миграционного кризиса. По его словам, войны с Северной Кореей необходимо избежать.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:
«Когда обстановка накаляется, выше риск совершить ошибку. Резкие заявления могут привести к полному непониманию. Решение должно быть политическим, настало время проявить политический талант. Нельзя выходить на тропу войны».

19 сентября с трибуны по традиции первыми выступили президенты Бразилии и США.

Мишел Темер раскритиковал рост национализма по всему миру. Он также сказал, что протекционизм не решит экономические трудности стран. Кроме того, он выразил беспокойство в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Венесуэле.

[Мишел Темер, президент Бразилии]:
«Ситуация с правами человека в Венесуэле продолжает усугубляться. Мы на стороне венесуэльцев, с которыми у нас общие корни».

Дональд Трамп призвал страны-члены ООН оказать давление на КНДР. Он также сказал, что мир стоит перед угрозой бунтарских режимов, террористов и экстремистов.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Режимы-одиночки не только поддерживают террористов, но также угрожают нашим странам самым разрушительным оружием, известным человечеству».

В тот же день выступили президенты Швейцарии, Словакии, Чехии, Франции, Нигерии и многие другие.

Во вторник также начались Дни международных договоров. То есть государства могут воспользоваться возможностью присоединиться к международным соглашениям.

Завершится общеполитическая дискуссия 25 сентября.

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