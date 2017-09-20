Землетрясение в Мексике: более 200 погибших и рухнувшая школа

Разрушительное землетрясение в Мексике. Погибших уже более 200, и их количество, скорее всего, будет расти. Сила подземных толчков составила 7,1 балла. Около 4 миллионов человек остались без света.
Эпицентр находился в штате Пуэбла в 120 километрах от столицы.
Мехико сильно пострадал. Здесь подтверждена гибель около 100 человек. Разрушено более 40 зданий. Из-за того, что эпицентр был достаточно близко, система экстренного оповещения не смогла сработать заранее. Люди были застигнуты врасплох.
[житель Мехико]:
«Земля начала двигаться, очень сильно, стали биться стёкла, люди начали бежать из домов. Это здание рухнуло. Я видел, как спасли одного человека».
Среди рухнувших домов – здание местной школы, в котором находились дети.
[Энрике Пенья Ньето, президент Мексики]:
«На юге города обрушилась большая часть здания частной школы. К сожалению, там были школьники. Некоторые погибли. Мы обнаружили 22 тела, а также двоих взрослых. Ещё 30 детей и восемь взрослых пропали без вести. Ведётся поисково-спасательная операция – там 500 спасателей».
Спасательные операции продолжаются по всей столице. Местные жители тем временем стремятся поддержать тех, кто оказался в беде.
[житель Мехико]:
«Это от местных жителей. Мы собрали воду, продукты питания и лекарства для тех, кто жил в рухнувшем здании здесь и в домах рядом с парком Мексика».
А это уже город Атлиско в штате Пуэбла. Он находится недалеко от эпицентра землетрясения. Здесь также десятки погибших.
[житель Атлиско]:
«Люди на нервах, некоторые плачут и кричат. Я видел, как люди падали в обморок из-за переживаний».
[житель Атлиско]:
«Никогда не знаешь, что может произойти, если ночью случится афтершок. Так что нам лучше всего уехать отсюда, пока через 2-3 дня всё не стабилизируется».
Землетрясение случилось ровно в годовщину страшного землетрясения 1985 года, когда в Мехико погибло около 10 тысяч человек. Причём за пару часов до нынешних подземных толчков в честь этой годовщины проводились учения на случай такого же бедствия.
Напомним, около двух недель назад в Мексике также произошло землетрясение. В южной части страны погибло 98 человек.