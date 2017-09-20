Землетрясение в Мексике: более 200 погибших и рухнувшая школа

Разрушительное землетрясение в Мексике. Погибших уже более 200, и их количество, скорее всего, будет расти. Сила подземных толчков составила 7,1 балла. Около 4 миллионов человек остались без света.

Эпицентр находился в штате Пуэбла в 120 километрах от столицы.

Мехико сильно пострадал. Здесь подтверждена гибель около 100 человек. Разрушено более 40 зданий. Из-за того, что эпицентр был достаточно близко, система экстренного оповещения не смогла сработать заранее. Люди были застигнуты врасплох.

[житель Мехико]:

«Земля начала двигаться, очень сильно, стали биться стёкла, люди начали бежать из домов. Это здание рухнуло. Я видел, как спасли одного человека».

Среди рухнувших домов – здание местной школы, в котором находились дети.

[Энрике Пенья Ньето, президент Мексики]:

«На юге города обрушилась большая часть здания частной школы. К сожалению, там были школьники. Некоторые погибли. Мы обнаружили 22 тела, а также двоих взрослых. Ещё 30 детей и восемь взрослых пропали без вести. Ведётся поисково-спасательная операция – там 500 спасателей».

Спасательные операции продолжаются по всей столице. Местные жители тем временем стремятся поддержать тех, кто оказался в беде.

[житель Мехико]:

«Это от местных жителей. Мы собрали воду, продукты питания и лекарства для тех, кто жил в рухнувшем здании здесь и в домах рядом с парком Мексика».

А это уже город Атлиско в штате Пуэбла. Он находится недалеко от эпицентра землетрясения. Здесь также десятки погибших.

[житель Атлиско]:

«Люди на нервах, некоторые плачут и кричат. Я видел, как люди падали в обморок из-за переживаний». [житель Атлиско]:

«Никогда не знаешь, что может произойти, если ночью случится афтершок. Так что нам лучше всего уехать отсюда, пока через 2-3 дня всё не стабилизируется».

Землетрясение случилось ровно в годовщину страшного землетрясения 1985 года, когда в Мехико погибло около 10 тысяч человек. Причём за пару часов до нынешних подземных толчков в честь этой годовщины проводились учения на случай такого же бедствия.

Напомним, около двух недель назад в Мексике также произошло землетрясение. В южной части страны погибло 98 человек.