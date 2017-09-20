Пожар в Grenfell Tower: полиция готовит обвинения в непредумышленном убийстве

Уголовное расследование пожара в лондонской высотке «Гренфелл-тауэр» и гибели в результате него 80 человек может вылиться в обвинения в непредумышленном убийстве. При этом, прокуроры говорят, что привлечь виновных к ответственности удастся не скоро. Прежде свою работу должны завершить судмедэксперты.

[Фиона Маккормак, начальник отдела сыскной полиции]:

«Расследование уже идёт три месяца. К настоящему времени мы идентифицировали 60 погибших. Но многих ещё предстоит опознать, работа продолжается».

24-этажное здание относилось к разряду социального жилья. Там проживала бедная многонациональная община. Пожар произошёл 14 июня. Огонь начал распространяться ночью с квартиры на четвёртом этаже. Через считанные минуты полыхало уже всё здание.

Судмедэксперты продолжают работу внутри сгоревшего дома. Они ищут останки. Нередко это крохотные фрагменты среди тонн обломков и обуглившихся вещей и мебели.

[Фиона Маккормак, начальник отдела сыскной полиции]:

«Мы полагаем, что погибших 80. Надеюсь, к концу года, когда мы завершим идентификацию, выяснится, что жертв меньше. Но намного число не сократится».

Также в полиции говорят, что определили 336 компаний и организаций, которые участвовали в строительстве, ремонте высотки, а также в управлении зданием.

[Фиона Маккормак, начальник отдела сыскной полиции]:

«Обвинения включат преступную халатность руководства, непредумышленное убийство в результате преступной халатности, мошенничество, злоупотребление полномочиями и нарушение норм здравоохранения и безопасности».

Как предполагается, огонь мгновенно распространился из-за быстро воспламеняющейся обшивки здания.