«Это мальчик!»: в зоопарке Бельгии родился слонёнок

«Это мальчик!» – ликуют в зоопарке бельгийского города Брюжлет. Здесь, в «Пайри Дайза», – знаменательное событие. 35-летняя постоялица азиатская слониха Хаин родила малыша. Из всех её детёнышей это первый самец.

[Тим Боутс, глава зоологического отдела зоопарка]:

«Хаин Нин Нин – мамаша очень опытная. Это её шестой детёныш, так что она знала, как и что делать».

Беременность у слонов длится почти два года, так что сотрудникам зоопарка пришлось запастись терпением. Малыш родился в полтретьего ночи во вторник, и роды длились около десяти часов.

Это третьи подобные роды в зоопарке. Причём в этот раз ветеринары очень пристально наблюдали за всем процессом. Их научил горький опыт. В прошлом году другая слониха также родила здесь малыша, но он вскоре умер от остановки дыхания.

На этот раз всё хорошо. И малыш, и мама чувствуют себя прекрасно. Новорождённый весит около 100 килограммов.

[Тим Боутс, глава зоологического отдела зоопарка]:

«Процесс родов прошел очень гладко, группа слонов быстро приняла малыша. Через несколько минут он уже стоял на ногах, а через пару часов – получил свой первый глоток молока, так что всё прошло прекрасно».

Имени у слонёнка пока нет. Его выберут путём голосования в соцсетях.

В бельгийском зоопарке «Пайри Дайза» – самое большое слоновье стадо среди всех зоопарков Европы. Их здесь 18: 15 азиатских, и три африканских.