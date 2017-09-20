ОПЕК и другие экспортёры обсуждают новые урезания добычи нефти

Страны-члены ОПЕК и другие экспортёры уже обсуждают, что делать с соглашением о сокращении добычи нефти. Например, продлить договор в нынешнем виде или ещё больше урезать объёмы добычи.

По словам министра нефтяной промышленности Ирака, пока сложно сказать, какое решение примут. До истечения срока соглашения – больше полугода.

ОПЕК и другие экспортёры, включая Россию, договорились урезать добычу на 1,8 миллиона баррелей в день до конца марта 2018. Их цель – сократить запасы сырья, а также стимулировать рост цен.

[Джабар аль-Лаиби, министр нефтяной промышленности Ирака]:

«Делать выводы или принимать решения за семь месяцев до конца марта – преждевременно. Ведутся переговоры, диалоги и обмен мнениями».

Выступая на энергетической конференции в Объединённых Арабских Эмиратах, аль-Лаиби сказал, что вариантов много. Некоторые экспортёры нефти предлагают продлить соглашение на 3-4 месяца. Другие хотят продления до конца 2018. А некоторые, включая Эквадор и Ирак, предлагают ещё больше урезать добычу.

[Джабар аль-Лаиби, министр нефтяной промышленности Ирака]:

«Выдвигаются предложения и идеи. Эквадор и некоторые другие страны предложили урезания. Сейчас это рассматривают. Не думаю, что это сразу начнут применять, но этот вопрос будут изучать и обдумывать».

Министр отметил, что Ирак уже сократил добычу на 260 тысяч баррелей в день. Это на 50 тысяч баррелей больше, чем он обещал.