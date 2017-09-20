Технологии помогут виолончелистам избежать профессиональных травм

На руках, теле и смычке этой виолончелистки закреплены датчики захвата движения. Её плавную игру переносят в виртуальное пространство для дальнейших исследований.

Так, австралийские учёные решили помочь профессиональным виолончелистам, которые нередко страдают от хронического растяжения сухожилий травматического характера или перегрузок. Из-за этого карьера музыканта может резко закончиться.

Первое, что хотят понять исследователи: почему случаются травмы.

[Сьюзан Уиджсмен, исследовательница из Университета Западной Австралии]:

«Музыканты очень похожи на спортсменов. Они играют по много часов каждый день, каждую неделю и каждый год, репетируя и выступая».

В 2012 году в стране провели исследование среди музыкантов восьми профессиональных оркестров. Как выяснилось, 84% музыкантов страдали от болей или имели повреждения мышц и сухожилий из-за игры на инструменте.

[Сьюзан Уиджсмен, исследовательница из Университета Западной Австралии]:

«Человек всю жизнь посвящает любимому делу, карьере, пытается дойти до вершины, но вдруг ему приходится от этого отказываться из-за травмы».

Учёные хотят исследовать движения музыкантов, которые никогда не жаловались на боли. После этого понять, что делали не так те, кто пострадал.

[Люк Хоппер, исследователь из Академии исполнительских искусств]:

«Это здоровые виолончелисты, которые активно выступают и репетируют. Благодаря им у нас будет база для реабилитации других виолончелистов и для того, чтобы научить их правильным движениям».

В будущем исследователи хотят помочь музыкантам, играющим и на других инструментах.