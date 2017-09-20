В Индонезии беднякам бесплатно ремонтируют дома

Строители устанавливают металлический каркас на месте старого здания на севере Джакарты, столицы Индонезии. В апреле здесь запустили программу бесплатного ремонта домов для самых бедных слоёв населения.

Например, в этом районе за чертой бедности – пятая часть жителей.

Чтобы стать участником программы, нужно доказать, что средств на самостоятельный ремонт нет. Также нужно предоставить документы на землю и дом. А это могут сделать не все. Многие возводят хижины незаконно.

К работе привлекли несколько строительных компаний. Они предоставляют собственных рабочих и строительные материалы.

[Марта Харди Сарвоно, координатор программы]:

«Мы реставрируем старые дома, чтобы улучшить жизненные условия. Мы также учим людей усердно работать и с позитивным настроем менять свою жизнь».

Изначально отобрали 83 дома. Но потом 16 владельцев отказались, поскольку им не подошли стандартные параметры новых домов: один этаж, один вход, одна спальня, одна ванная комната и одна кухня.

Но многие с нетерпением ждут, когда смогут заехать в новое жилище.

[Аисия, местная жительница]:

«Старый дом пришёл в полный упадок. Мы не могли ничего отремонтировать, потому что не было денег. Зарплаты моей дочери хватает только на еду и лекарства для её больного отца. Денег на ремонт не было».

За пять месяцев 36 домов уже отремонтировали. Среди новосёлов – Рояни и её семья. Их дом стал просторнее, его также подняли выше, чтобы не затапливало. Каждый год потопы – проблема для всего района, поскольку он расположен ниже уровня моря.

[Рояни, местная жительница]:

«Я очень признательна этой программе. Жить нам стало лучше. Мы теперь все можем комфортно спать. Дом также больше не затапливает, поскольку он выше дороги».

В Джакарте живёт около 10 миллионов человек. Почти 400 тысяч из них – в трущобах, подобных этой. К концу октября власти планируют отремонтировать 67 домов. Некоторые неправительственные организации отмечают, что это – капля в море. Правительство в свою очередь обещает программу расширять.