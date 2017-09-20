Конкурс красоты среди девушек в инвалидных колясках прошёл в Челябинске

На сцене появляются участницы конкурса красоты для девушек с огранченными возможностями. В Челябинске такой проходит впервые. Это репетиция финального шоу. 11 красавиц возрастом от 18 до 37 лет приехали на Урал из разных регионов России.

[Лариса Лунева, организатор]

«Нет преград для тех, кто хочет. Наши участницы, кто издалека приехал, доказали это. Из Вологды одна девочка приехала… Взяли билеты девочки заранее и приехали. Они верили в то, что конкурс состоится, хотя понимали, что он впервые организовывается. Риск был, а вдруг не проведётся».

У каждой девушки своя история. Наталья из Вологды ехала на конкурс два дня. Девушке 26 лет. В инвалидную коляску пересела после автомобильной аварии.

[Наталья Чулкова, участница из Вологды]:

«Три года назад в 2014 году я попала в аварию. ДТП. Врачи вынесли диагноз перелом позвоночника. С этого момента я на коляске».

Об активном образе жизни пришлось забыть. Теперь почти всё время она проводит дома, работает маникюрщицей. При этом не теряет надежды, кто когда-нибудь снова сможет ходить.

В рамках подготовки к конкурсу – не только занятия с хореографами, но и – различные терапии. Например, пиявками.

И вот до финального шоу остаются считанные минуты. Некоторые участницы впервые за долгие годы предстанут перед публикой в вечернем платье.

[Наталья Котова, член жюри]

«Это адаптация к новой жизни, потому что это очень сложно, и не каждый имеет такую силу воли, для того чтобы адаптироваться и жить полной жизнью. Девушки сегодня доказали, что у них нет никаких границ. В том числе, в голове».

Дамы демонстрируют свои таланты – от танцев до рисования.

Судьи решили ни одну девушку не оставлять без признания и наградить каждую за талант. Так, Наталья из Вологды – королева обаяния, а Наталья из Самары – королева улыбок.