Грузия завоёвывает любовь российских туристов

Черноморское побережье Грузии и портовый город Батуми стали новым популярным туристическим направлением среди российских отдыхающих. Их привлекают пляжи, виноградники и, конечно, прекрасная природа.

Батуми – столица региона Аджария и главная отправная точка для многих туристов. Здесь можно позагорать на пляже, погулять по городу, а также на подъёмнике добраться до обзорной площадки. Затем обычно отправляются в путешествие вдоль побережья или в горы.

[Юлия Гришина, туристка из Санкт-Петербурга]:

«Я, наверное, не могу сказать за всю Россию, за всех путешественников. Но среди наших знакомых огромное количество людей, которые и Турцию любили посещать, и другие страны, едут в Грузию». [Лариса, туристка из Братска, Иркутская область]:

«Очень много русскоязычных людей. Нам проще, конечно, общаться. В Турции нужно либо турецкий, либо английский знать. А здесь очень много людей русскоязычных. Нам проще».

Популярность Египта и Турции в России в последнее время, наоборот, постоянно снижалась из-за терактов и неспокойной обстановки. А Европа многим стала не по карману. Более доступная Грузия стала прекрасной альтернативой.

[Сулхан Глонти, глава Департамента туризма Аджарии]:

«Есть несколько причин для туристического бума. Во-первых, это безопасность. В последние годы Грузия в этом вопросе продвинулась. Второе, это традиционное наследие, культура и природа, а ещё наше традиционное гостеприимство».

Это подтверждают и многие туристы.

[Ольга и Наталья, туристки из Липецка]:

«Гостеприимные, дружелюбные. Сами в этом убедились. Вот сегодня уже третий день. Вообще, в полном восторге. <> Сегодня разговаривали. Я говорю: “Мы ещё не уехали, отсюда, а я уже хочу вернуться”».

Помимо Грузии у российских туристов также популярны Молдавия и Армения.