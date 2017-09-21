Грузия завоёвывает любовь российских туристов

Черноморское побережье Грузии и портовый город Батуми стали новым популярным туристическим направлением среди российских отдыхающих. Их привлекают пляжи, виноградники и, конечно, прекрасная природа.
Батуми – столица региона Аджария и главная отправная точка для многих туристов. Здесь можно позагорать на пляже, погулять по городу, а также на подъёмнике добраться до обзорной площадки. Затем обычно отправляются в путешествие вдоль побережья или в горы.
[Юлия Гришина, туристка из Санкт-Петербурга]:
«Я, наверное, не могу сказать за всю Россию, за всех путешественников. Но среди наших знакомых огромное количество людей, которые и Турцию любили посещать, и другие страны, едут в Грузию».
[Лариса, туристка из Братска, Иркутская область]:
«Очень много русскоязычных людей. Нам проще, конечно, общаться. В Турции нужно либо турецкий, либо английский знать. А здесь очень много людей русскоязычных. Нам проще».
Популярность Египта и Турции в России в последнее время, наоборот, постоянно снижалась из-за терактов и неспокойной обстановки. А Европа многим стала не по карману. Более доступная Грузия стала прекрасной альтернативой.
[Сулхан Глонти, глава Департамента туризма Аджарии]:
«Есть несколько причин для туристического бума. Во-первых, это безопасность. В последние годы Грузия в этом вопросе продвинулась. Второе, это традиционное наследие, культура и природа, а ещё наше традиционное гостеприимство».
Это подтверждают и многие туристы.
[Ольга и Наталья, туристки из Липецка]:
«Гостеприимные, дружелюбные. Сами в этом убедились. Вот сегодня уже третий день. Вообще, в полном восторге. <> Сегодня разговаривали. Я говорю: “Мы ещё не уехали, отсюда, а я уже хочу вернуться”».
Помимо Грузии у российских туристов также популярны Молдавия и Армения.