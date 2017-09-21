21 сентября 2017
Телеканал NTD

Десятки тысяч каталонцев протестуют в преддверии референдума о независимости

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В Каталонии, автономном сообществе Испании, накаляется обстановка. В среду на протесты в Барселоне и других каталонских городах вышли десятки тысяч человек. Они протестуют против действий испанской полиции.

Власти Каталонии 1 октября обещают провести референдум о независимости. Мадрид считает его незаконным. Испанская полиция уже проводила обыски в типографиях и офисах газет и изымала агитационные материалы, искала урны и бюллетени для голосования. А в среду она провела рейды в правительственных учреждениях и арестовала десятки высокопоставленных каталонских чиновников.

Люди вышли к зданиям администраций с плакатами «Оккупационные силы, вон!» и «Где Европа?»

[протестующая]:
«Нельзя сломить волю народа. Они принимают много законов, но мы не будем их выполнять».

[протестующий]:
«Мы здесь, чтобы Испания разрешила нам проголосовать. Так же, как в своё время сделали Соединённое Королевство и Канада, страны, которые хотели отделиться. А нам не разрешают сделать этого. Разве Каталония хуже?»

В среду президент Каталонии Карлес Пучдемонт сказал, что референдум всё равно состоится.

[Карлес Пучдемонт, президент Каталонии]:
«Мы должны быть готовы защитить демократию, защитить Каталонию единственным оружием, которое у нас есть: мирным и цивилизованным отношением, которое мы проявляли во всём этом процессе».

Ранее испанское правительство предупреждало каталонских политиков, что если те несмотря ни на что проведут голосование, то им грозит уголовное преследование. Им могут выдвинуть обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевой растрате бюджетных средств. Также многим будет грозить увольнение.

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