Более 50 стран подписали Договор о запрещении ядерного оружия

В среду в Нью-Йорке открылся к подписанию Договор о запрещении ядерного оружия. Лидеры более 50 стран уже поставили свои подписи. Церемония проходит в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Соглашение было принято 7 июля при поддержке 122 стран-членов ООН. Оно вступит в силу после того, как его ратифицируют не мене 50 государств.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«В мире есть 15 тысяч ядерных боеприпасов. Мы не можем допустить, чтобы это разрушительное оружие ставило под угрозу наш мир и будущее наших детей».

Девять стран, которые обладают ядерным оружием, не участвовали ни в принятии договора, ни в его подписании. Это США, Россия, Великобритания, Китай, Франция, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль.

Тем временем, Белый дом объявил, что не уверен в эффективности ядерного соглашения с Ираном. Договор был заключён между Тегераном и шестёркой международных посредников. Его цель – добиться того, чтобы Иран использовал ядерную программу только в мирных целях. В обмен на это с него постепенно снимают санкции.

[Рекс Тиллерсон, Госсекретарь США]:

«В этом соглашении есть очень тревожный недостаток, о котором президент также говорит. Это положение об истечении срока действия. Можно завести будильник, чтобы понять, когда Иран может возобновить свою программу создания ядерного оружия. Президент считает, что это недопустимо».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини сказала, что стороны, включая Иран, выполняют соглашение, и что США ранее это подтверждали. А президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что выход из договора был бы ошибкой.

До 15 октября президент Дональд Трамп должен решить, выполняет ли Иран все пункты документа. Если ответ будет отрицательным, то у Конгресса США будет 60 дней на то, чтобы вернуть санкции в отношении Тегерана.

Ранее Трамп называл соглашение «недоразумением».