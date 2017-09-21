Число жертв землетрясения в Мексике превысило 230

Последствия землетрясения в Мексике. В нескольких центральных штатах страны, включая столичный, продолжаются поисково-спасательные работы. Подземные толчки силой 7,1 балла обрушили десятки зданий, повредили газопроводы и вызвали пожары. Жертв уже более 230.

В Мехико всё внимание приковано к частично обрушившейся школе. Здесь уже нашли более 20 погибших детей и четверых взрослых. Выяснилось, что под завалами также остаются живые дети. Их, как минимум, трое. Спасатели сумели пообщаться с 13-летней Фридой. Работы продвигаются медленно – нужно добраться до детей так, чтобы избежать дальнейшего обрушения.

В целом в городе Мехико, где проживают около 20 миллионов человек, в результате землетрясения обрушились 44 дома. Но многие боятся возвращаться в уцелевшие здания.

[Исмаэль Фигьеро, пожарный]:

«Ситуация сложная. К счастью, в таком большом городе пока нет новых рухнувших зданий, и, надеюсь, не будет, хотя многие здания повреждены. Думаю, власти пытаются выявить потенциально опасные дома, чтобы не допустить новых трагедий».

Тех, кто лишился крова, в беде не оставили. Добровольцы обеспечивают их едой и водой. Местные жители поддерживают и спасателей.

[Мария Лопес, жительница Мехико]:

«Люди отреагировали, и сейчас мы вовсю раздаём воду и еду. К нуждающимся в продуктах помощь пришла незамедлительно. Люди проявили очень большую солидарность, переживают и за детей». [Мария Тереса Касота, жительница Мехико]:

«Я очень тронута тем, как отреагировали мексиканцы. Добровольцы, мужчины и женщины, приносят спасателям еду и напитки».

Тем временем президент Мексики посетил Хохутлу в штате Морелос. Этот небольшой городок – среди пострадавших наиболее сильно. Здесь десятки погибших. В целом в Морелосе погиб 71 человек.

Местные жители также боятся возвращаться в дома.

[житель Хохутлы]:

«Они просто вывезли нас из дома, и мы не можем вернуться. Как нам узнать, рухнет ли он в случае следующего землетрясения?»

В сложной ситуации солидарность с Мексикой выразили соседи – Колумбия и Аргентина. Обелиск в центре Буэнос-Айреса подсветили в цвета мексиканского флага в память о погибших. А президент Колумбии, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН, заявил о готовности предоставить стране любую необходимую помощь.

[Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии]:

«Пусть мексиканцы чувствуют, что колумбийцы с ними в этот мучительный момент. Они могут рассчитывать на нашу дружбу и на помощь людей, которые очень переживают за Мексику и хотят помочь. Мы готовы помочь чем угодно. Уже направили особую группу экспертов».

Мексика расположена на стыке трёх тектонических плит. Эта страна – одна из самых сейсмоопасных в мире. А столица Мехико – тем более, поскольку находится на дне высохшего древнего озера.

Нынешнее бедствие случилось ровно в 32 годовщину разрушительного землетрясения в Мехико 1985 года, погубившего около десяти тысяч человек. Страна также не успела оправиться от подземных толчков, которые произошли две недели назад на юге. В результате них погибло около 100 человек.