Уличный фуд-корт Каира – площадка для молодых бизнесменов

На улицах многих стран организованные ресторанные дворики – явление привычное. Но только не в Египте. Впрочем, недавно местные власти решили ситуацию изменить. А заодно и простимулировать молодых предпринимателей занимать нишу уличной еды.

Этот официальный уличный фуд-корт расположился в престижном районе Каира.

Для предпринимателей здесь идиллия. Раньше продавать еду на улицах было непросто, особенно девушкам.

[Ясмин Рохайем, хозяйка кафе на колёсах]:

«На улице к нам часто приставали, иногда прохожие мужчины говорили непристойности, и ничего нельзя было с этим поделать. Другие уличные торговцы также не давали нам занять своё место, даже несмотря на то, что у меня уже была лицензия. Они говорили, что улица – не моя личная территория».

Проект «Улица Египта» заработал год назад. Пространство площадью 1000 квадратных метров огорожено и – под круглосуточной охраной. Здесь уже обосновалось 14 фургончиков. Есть вода и электричество. Арендная плата невысокая. Этот проект – одна из мер Администрации президента по поддержке молодых предпринимателей.

[Омар Ясир, руководитель проекта «Улица Египта»]:

«Идея возникла после того, как молодежь начала искать работу вне частных компаний или государственных организаций. Они начали ставить на улице эти фургоны с едой. Но это вызывало много конфликтов с местными жителями и проблем с дорожным движением. Им и самим всё это не нравилось».

Теперь же этот ресторанный дворик – любимое место не только для продавцов, но и для покупателей. Сюда часто приходят с детьми.

[Шерин Эдли, покупательница]:

«На улице гораздо лучше. Я только что вышла из торгового центра. Не хотелось сидеть в замкнутом пространстве. На открытом воздухе гораздо приятнее. Здесь и детям веселее. Это пространство огорожено, поэтому не надо беспокоиться, что дети будут играть возле машин».

В планах властей Каира – создание похожих площадок для продавцов изделий ручного труда и для музыкальных выступлений.