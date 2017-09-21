На похоронах в Гане танцуют и веселятся

Вот такими могут быть похороны. Это Гана – страна на западе Африки. Здесь на церемониях погребения всё чаще предпочитают не плакать, а веселиться.

[Бенджамин Айду, предоставляющий услуги носильщиков-танцоров]:

«Люди не хотят больше плакать. Некоторые люди, хотят они плакать или нет, мы заставляем их улыбнуться, делаем их счастливыми».

Бенджамин Айду стал носильщиком-танцором ещё 10 лет назад, присоединившись к местному коллективу. Потом открыл собственную компанию. Сегодня в ней работает более 100 сотрудников. За одну церемонию берут по 800-900 долларов, а иногда и больше 1000.

Говорит, среди других его коллектив выделяется и качественными костюмами, и, конечно, самими движениями. Танцевать с гробом на плече – задача непростая.

[Бенджамин Айду, предоставляющий услуги носильщиков-танцоров]:

«Мы постоянно улучшаем нашу хореографию, наши танцы. Мы привносим новые стили, чтобы людям нравилось, чтобы они думали, что эти носильщики уникальные».

Многие гости этих похорон остались довольны.

[Анабель Намарти, внучка усопшей]:

«Впечатляет. Нужно такое поддерживать, поскольку отдаёшь дань уважения человеку, который был на этой Земле достаточно долго. Нужно устроить соответствующие похороны».

Впрочем, не все поддерживают такие танцы.

[Габриель Морис Марти, племянник усопшей]:

«В этом не заложено никакого смысла. В религии мы такого не делаем, в наших традициях этого нет. Мы не знаем, откуда это пришло, но оно здесь укоренилось».

И эта традиция действительно в ближайшее время, похоже, не исчезнет. Особенно если учитывать то, что танцоров Бенджамина каждые выходные вызывают на 5-6 погребальных церемоний.