Гигантская тыква и огурцы аборигенов на выставке в Москве

Это настоящая королева тыкв. Крупнейшая из когда-либо выращенных в России. Овощ весом 437 килограммов – главный экспонат выставки «Краски осени», проходящей в Ботаническом саду «Аптекарский огород».

Чудо-тыкву вырастил огородник-любитель Александр Чусов на своей подмосковной даче.

[Александр Чусов, огородник-рекордсмен]:

«Каждый день у неё росли новые листья, которые нужно было закапывать в землю. Чем больше там листьев, тем больше корней. Много листьев – хорошо фотосинтезирует, качает воду, питательные вещества, тем самым обеспечивает рост плода».

Из таких семечек и вырастают тыквы-гиганты. Они в 2 раза больше привычных. Александр выписал их из Америки у овощевода-рекордсмена.

Юноша высадил семя в апреле, после чего каждый день посвящал уходу за растением.

[Александр Чусов, огородник-рекордсмен]:

«В России никогда никто такого не выращивал, соответственно и не видел. Поэтому меня это заинтересовало – быть первопроходцем, посмотреть, как люди на это отреагируют, захочет ли кто-то ещё тоже попробовать».

А это тоже растения из семейства тыквенных – огурцы. Точнее,

дикие огурцы. Такие тысячелетиями употребляли в пищу в Африке и Индии. Сегодня их используют как декоративные. На вкус они как горький конец обычного огурца.

[Алексей Филин, куратор выставки]:

«Это те огурцы, с которыми особенно не занимались селекцией. Такие аутсайдеры от селекции. Этим огурцам не тысячи, а миллионы лет, поскольку они развивались очень долго. Сейчас их используют как декоративные, хотя это всё огурцы».

На выставке горожане окунулись в сотни красок осеннего урожая.

[посетитель]:

«Во-первых, не у всех есть дачи. Во-вторых, не все готовы тратить столько сил, чтобы сделать такую красоту, не просто её съесть. Люди просто ещё раз видят, насколько природа многогранна, в ней ничего не повторяется, сколько есть красок в природе». [посетительница]:

«Я сразу думала, что из этого можно приготовить, потому что за счёт того, что всё разных сортов, без специй можно получить много разных вкусов, блюд».

Выставка продлится до середины октября.