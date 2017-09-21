70 лет индийской демократии: королевская семья процветает

Летом 1944 года сотни представителей королевских семей собрались на открытие дворца Умайд-Бхаван в индийском городе Джодхпур. А три года спустя страна освободилась от британского колониального правления.

В то время Индия была разделена на княжества, которыми управляли махараджи. Им предстояло объединиться в республику, а перед семьями правителей встало неопределённое будущее. Большинство из них канули в неизвестность. Но семья, которая построила этот дворец, продолжает процветать. Частично благодаря тому, что половину здания занимает отель.

Глава семейства – бывший махараджа Гадж Сингх. Он унаследовал дворец в 4 года от своего дедушки Умайда, который его построил.

Дочь Гаджа Сингха управляет семейным бизнесом.

[Шивранаджани Радже, дочь Гаджа Сингха]:

«Я видела, как работали мои родители, и как усердно они работали. Именно это я считаю симовлом королевской власти».

После обретения Индией независимости махараджи сохранили некоторые звания и привилегии. Но в 1971 в конституцию внесли поправки, и они потеряли и это.

[Карни Сингх Джасол, директор музея во дворце]:

«У семей князей было много ценных бумаг и мало наличных денег. На их счетах в банках было недостаточно средств, чтобы превратить семейную недвижимость в нечто великолепное или сохранить для будущего».

Но махараджа Джодхпура смог не только сохранить дворец, но и добился процветания. Отель здесь семья открыла в 1978 году. Он также включил музей.

Сегодня бывшие правители приносят пользу всему городу. Они развивают туризм и защищают экологию. Вокруг дворца находится большая зелёная зона с уникальными растениями и разнообразными видами животных и птиц.

Кроме того, семья участвует в культурных, образовательных и природозащитных проектах, создаёт для местных жителей рабочие места.

Ну а дочь махараджи говорит, что, хотя её отец официально уже не правитель, в душе он до сих пор им остаётся. И это выражается не в манерах или же пышных приёмах и балах, а в огромной лояльности к тем людям, которые раньше были его подданными.