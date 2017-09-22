Школам не хватает средств на обучение детей сирийских беженцев

Новая жизнь. Утро семьи сирийских беженцев Немех здесь, в Австралии, начинается совсем не так, как ещё недавно – в Сирии.
[Йорка Манджех, мать семейства]:
«Наши дети в Сирии не могли каждый день ходить в школу, потому что было вообще небезопасно. Каждый день что-то происходило: то бомбёжка, то снайперский огонь».
Сейчас дети учат английский язык и погружаются в австралийскую культуру. В этот раз учительница принесла для них одно из национальных блюд Австралии – тягучую пасту «Веджимайт», которую намазывают на хлеб или крекеры.
И хотя она детям не понравилась, зато им нравится неожиданно открывшиеся перед ними возможности.
[Сара, школьница]:
«Я почувствовала свободу, я могу ходить в школу и играть с друзьями».
[Юссеф, школьник]:
«Я счастлив. Я заведу новых друзей, будет электричество, можно будет тратить больше на iPad и технологии, больше веселиться».
В католической школе в Сиднее дети также читают австралийские книги и больше узнают о местных традициях.
[Розина Скинелла, учительница]:
«Они хотят учиться, хотят вливаться, хотят стать частью нашей культуры. Они так хорошо адаптировались в школе, что, думаю, они именно хотят интегрироваться в нашу среду».
Но дополнительные занятия для школы стоят недёшево. Директор вынуждена просить средства у местных предпринимателей.
[Дайана Кламп, директор школы]:
«Мы уже взяли на себя обязательства перед этими детьми. Не думаю, что им хватит одного года интенсивного обучения английскому языку».
В последующие три года школе понадобится от 145 до 160 тысяч долларов на обучающие программы. Директор шутит.
[Дайана Кламп, директор школы]:
«Будем просить милостыню, возьмём взаймы или украдём».
За последние 12 месяцев в австралийские школы поступило около 4,5 тысяч детей сирийских беженцев.