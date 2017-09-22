Школам не хватает средств на обучение детей сирийских беженцев

Новая жизнь. Утро семьи сирийских беженцев Немех здесь, в Австралии, начинается совсем не так, как ещё недавно – в Сирии.

[Йорка Манджех, мать семейства]:

«Наши дети в Сирии не могли каждый день ходить в школу, потому что было вообще небезопасно. Каждый день что-то происходило: то бомбёжка, то снайперский огонь».

Сейчас дети учат английский язык и погружаются в австралийскую культуру. В этот раз учительница принесла для них одно из национальных блюд Австралии – тягучую пасту «Веджимайт», которую намазывают на хлеб или крекеры.

И хотя она детям не понравилась, зато им нравится неожиданно открывшиеся перед ними возможности.

[Сара, школьница]:

«Я почувствовала свободу, я могу ходить в школу и играть с друзьями». [Юссеф, школьник]:

«Я счастлив. Я заведу новых друзей, будет электричество, можно будет тратить больше на iPad и технологии, больше веселиться».

В католической школе в Сиднее дети также читают австралийские книги и больше узнают о местных традициях.

[Розина Скинелла, учительница]:

«Они хотят учиться, хотят вливаться, хотят стать частью нашей культуры. Они так хорошо адаптировались в школе, что, думаю, они именно хотят интегрироваться в нашу среду».

Но дополнительные занятия для школы стоят недёшево. Директор вынуждена просить средства у местных предпринимателей.

[Дайана Кламп, директор школы]:

«Мы уже взяли на себя обязательства перед этими детьми. Не думаю, что им хватит одного года интенсивного обучения английскому языку».

В последующие три года школе понадобится от 145 до 160 тысяч долларов на обучающие программы. Директор шутит.

[Дайана Кламп, директор школы]:

«Будем просить милостыню, возьмём взаймы или украдём».

За последние 12 месяцев в австралийские школы поступило около 4,5 тысяч детей сирийских беженцев.