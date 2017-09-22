В Калифорнии редких кондоров возвращают в дикую природу

Это редкий вид американских грифов – калифорнийский кондор. 30 лет назад эти птицы были на грани полного вымирания. В природе их оставалось всего 22-е. Однако благодаря программе восстановления популяции теперь их 450. В одном только зоопарке Сан-Диего в этом году отметили рождение 200-го кондора.
Выкармливают малышей люди. Но в специальной перчатке, имитирующую голову заботливой матери.
[Майкл Мейс, смотритель в зоопарке Сан-Диего]:
«С самого начала, когда птенец растёт, наши сотрудники соблюдают дистанцию. Птенец не видит человека. Контакт происходит через перчатку. Для него это родитель. Так он понимает, что он кондор, а не человек. Потому что птенцы могут сильно привязаться».
В возрасте одного года молодняк выпускают в дикую природу. В Калифорнии в районе Биг-Сур под наблюдением специалистов живёт 90 кондоров.
Внешний вид этих стервятников не слишком привлекателен. Но в полёте они – само величие и грациозность. Из-за чего и становились мишенью для охотников.
В наши дни на них не охотятся. Но теперь немалую опасность для них представляют свинцовые пули, которыми убивают зверей. Кондоры нередко питаются животными, которых бросили или не нашли охотники. Попав в желудок, свинец нарушает работу внутренних органов и нервной системы, что может закончиться гибелью птицы.
Однако в последнее время охотники стали чаще использовать медные пули.
[Келли Соренсон, биолог]
«Мы уже стали замечать меньше смертей от свинца. Кондоры живут дольше. Содержание свинца в крови у них снижается. Это вдохновляет и говорит, что мы на правильном пути. И помогают в этом охотники и фермеры».
Рост этих птиц превышает один метр. Размах крыльев – три метра. Сегодня 450 кондоров уже вернулись в свою естественную среду обитания в горах Калифорнии, Аризоны, Юты и Мексики.