В Калифорнии редких кондоров возвращают в дикую природу

Это редкий вид американских грифов – калифорнийский кондор. 30 лет назад эти птицы были на грани полного вымирания. В природе их оставалось всего 22-е. Однако благодаря программе восстановления популяции теперь их 450. В одном только зоопарке Сан-Диего в этом году отметили рождение 200-го кондора.

Выкармливают малышей люди. Но в специальной перчатке, имитирующую голову заботливой матери.

[Майкл Мейс, смотритель в зоопарке Сан-Диего]:

«С самого начала, когда птенец растёт, наши сотрудники соблюдают дистанцию. Птенец не видит человека. Контакт происходит через перчатку. Для него это родитель. Так он понимает, что он кондор, а не человек. Потому что птенцы могут сильно привязаться».

В возрасте одного года молодняк выпускают в дикую природу. В Калифорнии в районе Биг-Сур под наблюдением специалистов живёт 90 кондоров.

Внешний вид этих стервятников не слишком привлекателен. Но в полёте они – само величие и грациозность. Из-за чего и становились мишенью для охотников.

В наши дни на них не охотятся. Но теперь немалую опасность для них представляют свинцовые пули, которыми убивают зверей. Кондоры нередко питаются животными, которых бросили или не нашли охотники. Попав в желудок, свинец нарушает работу внутренних органов и нервной системы, что может закончиться гибелью птицы.

Однако в последнее время охотники стали чаще использовать медные пули.

[Келли Соренсон, биолог]

«Мы уже стали замечать меньше смертей от свинца. Кондоры живут дольше. Содержание свинца в крови у них снижается. Это вдохновляет и говорит, что мы на правильном пути. И помогают в этом охотники и фермеры».

Рост этих птиц превышает один метр. Размах крыльев – три метра. Сегодня 450 кондоров уже вернулись в свою естественную среду обитания в горах Калифорнии, Аризоны, Юты и Мексики.