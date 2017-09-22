Землетрясение в Мексике: шансов найти выживших всё меньше

В Мексике продолжают разбирать завалы и искать выживших после разрушительного землетрясения. При этом, в районе эпицентра продолжают происходить афтершоки.

Эта спасательная команда разбирает завалы фабрики в Мехико. Работу временно пришлось прекратить, поскольку завыла сирена. Афтершоки не менее опасны, чем само землетрясение.

[Эдуардо Веласкес, спасатель]:

«Мы знаем, что прежде всего нужно сохранять спокойствие, не толкаться. Мы рассказываем СМИ, что, если происходит афтершок, такой же, как был во вторник, то нужно выйти на середину улицы, подальше от падающих обломков уже нестабильных зданий».

А это здание обрушившейся школы. До недавнего времени спасатели пытались достать из-под обломков девочку, которая, как предполагается, там находилась. Однако теперь сообщают, что там никого не было. Здесь погибло 19 школьников и 6 учителей. 11 детей удалось спасти.

Землетрясение произошло во вторник. Оно было силой 7,1 балла по шкале Рихтера. После этого зафиксировали уже около 10-ти афтершоков.

В ходе спасательных работ из-под завалов удалось достать 60 выживших. Подтверждена гибель более 270 человек. Около 2000 получили телесные повреждения.

Шансы найти выживших тают с каждым часом. Однако чиновники говорят, что будут использовать собак-ищеек, датчики движения и аппараты, которые определяют тепловое излучение.

Как предполагается, под обломками одной из швейных фабрик в столице могут оставаться живые люди.

Президент Мексики также говорил, что выжившие могут быть под обломками десяти зданий в Мехико.

[Энрике Пенья Ньето, президент Мексики]:

«Под обломками 10 из 38 зданий, как предполагается, могут быть люди. Здесь я хотел бы сказать, что мы не прекратим поиски. Мы продолжим спасательную операцию, чтобы найти тех, кто остаётся под завалами».

Между тем, жители Мехико стараются по возможности покинуть дома, которые были повреждены в результате подземных толчков.

[местная жительница]:

«Спасатели сюда не приезжали, были только архитекторы, люди, проверяющие здания. Одни сказали нам, что состояние дома не критическое, другие, наоборот, что – критическое, и что нужно эвакуироваться. Одни говорят одно, другие – другое».

Многие мексиканцы остаются в эвакуационных центрах.

[жительница Мехико]:

«Куда мы пойдём? Это не вина правительства, никто не виноват. Я не знаю, помогут ли нам, не знаю, что нас ждёт».

В столице разрушено много зданий, некоторые достаточно новые. Это поставило под вопрос качество их строительства.

Это землетрясение стало самым смертоносным для страны за последние 32 года. Причем предыдущее произошло тоже 19 сентября. Но в тот раз погибших было около 10 тысяч.

Город Мехико построен на дне древнего озера. Землетрясения в таких местах – особенно разрушительные.