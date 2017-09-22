22 сентября 2017
Телеканал NTD

Ураган «Мария» полностью обесточил Пуэрто-Рико

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Вот так сейчас выглядит юго-восточное побережье Доминиканской Республики. Это последствия урагана «Мария». Регион частично затоплен, нарушено электроснабжение.

«Мария» – второй за месяц разрушительный ураган, обрушившийся на страны Карибского бассейна. Его жертвами стали не менее 18 человек. Он также полностью опустошил несколько небольших островов, включая Доминику и остров Санта-Крус в Американских Виргинских островах.

«Марии» была присвоена пятая, наивысшая категория по шкале Саффира-Симпсона. Потом ураган ослаб до третьей. Сейчас скорость ветра достигает 200 километров в час.

Прежде чем ударить по Доминиканской Республике, «Мария» пронеслась по Пуэрто-Рико. Для этой американской территории этот ураган стал самым разрушительным за последние 90 лет. Весь остров обесточен.

[местная жительница]:
«Мой сын сказал, что мы потеряли всё, стихия забрала наш дом. Тяжело, но мы начнём всё с начала. Сейчас мы направляемся в убежище».

[местная жительница]:
«Много деревьев повалено, огромное количество домов разрушено, лодки выбросило на сушу. Нет света и воды. Ничего нет. Мы остались ни с чем, и не знаем, сколько это продлится».

В настоящее время «Мария» движется на острова Теркс и Кайкос и Багамы. Как ожидается, до континентальной территории США ураган не доберётся.

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