Старт продаж iPhone 8: самый слабый ажиотаж за 10 лет

Утро пятницы в австралийском Сиднее. У магазина Apple Store небольшая очередь. Люди ждут возможности первыми взять в руки новый телефон iPhone 8.

Несмотря на слабый ажиотаж, этот блогер прождал здесь 11 дней. Хотел быть первым.

[Мазен Куруше, первый в очереди]:

«Думаю, сегодня уже 11-й день. Я люблю продукцию Apple, и сегодня я на своём канале YouTube первым достану iPhone из коробки. Хочу быть первым, кто его достанет».

А некоторые поклонники «яблочных» устройств, хоть и сидят в очереди, но новый телефон уже ругают.

[Маркус Барсум, поклонник Apple]:

«Обновлений мало. Мне кажется, его нельзя было назвать восьмым, его надо было назвать Семь S. Если делаете так мало инноваций, то нужно называть Семь S».

Для Сиднея такое число первых покупателей – самое маленькое за 10 лет. Дело в том, что уже через несколько месяцев в продажу выйдет нашумевший iPhone X. Вероятно, очереди будут намного длиннее.

Токио. Здесь первых покупателей в два раза больше. То есть около 60. Многие пришли не только за телефоном, но также и за новой моделью часов Apple.

Некоторые прождали у магазина около трёх дней. Но говорят, что больше ждут выхода iPhone X.

[Юта Сасаки, покупатель]:

«iPhone X выйдет после восьмого. Он будет безрамочным, это очень хорошо. Пока я купил этот, но с нетерпением жду полностью обновлённого iPhone X».

В Китае продажи запустили в Пекине, Шанхае и Гонконге. Покупатели говорят, что довольны новыми функциями iPhone 8, особенно улучшенной камерой.

[Та На, покупательница]:

«Я прождала со своим парнем всю ночь, чтобы посмотреть, что нового появилось в iPhone. Новая камера достаточно хорошая. Я решила, что без сожаления сменю телефон».

Выпустить в продажу iPhone X Apple обещает в ноябре. Однако ходят слухи, что выход перенесут на декабрь. Стоимость устройства составит около 1000 долларов.