Япония: ряд стран согласился не выдавать рабочие визы северокорейцам

Правительство Японии в четверг объявило, что некоторые страны Азии, Ближнего Востока и Африки договорились не выдавать рабочие визы северокорейцам. Как предполагается, из-за этого Пхеньян каждый год будет терять до 500 миллионов долларов.

Министр иностранных дел Японии отмечает: такие меры нужны, чтобы оказать финансовое давление на ядерную программу Северной Кореи.

[Таро Коно, министр иностранных дел Японии]:

«Нет смысла вести диалог ради диалога. Настало время для международного сообщества объединиться и надавить на Северную Корею, сделать конкретные шаги для ядерного разоружения на Корейском полуострове».

Между тем, в пятницу северокорейский лидер выступил с редким заявлением. Как сообщили местные СМИ, он пообещал США «самую жёсткую ответную меру в истории». Так он отреагировал на речь американского президента Дональда Трампа во время сессии Генассамблеи ООН. В ней глава Белого дома пригрозил «полностью уничтожить» КНДР.

Ким Чен Ын также объявил, что речь Трампа убедила его в правильности выбранного пути, и что он будет следовать по нему до конца.

Министр иностранных дел Северной Кореи, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, предположил, что Ким Чен Ын, скорее всего, имел в виду беспрецедентное по масштабам испытание водородной бомбы. Он добавил, что КНДР рассматривает возможность не подземного, как раньше, а наземного испытания.

В свою очередь Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Совете Безопасности ООН, сказал, что ядерное оружие Северной Корее не поможет.

[Рекс Тиллерсон, Госсекретарь США]:

«КНДР, наверное, считает, что ядерное оружие обеспечит выживание режима. На самом деле, ядерное оружие ведёт только к большей изоляции, постыдным действиям и отстранению».

Северная Корея на сегодняшний день провела уже шесть ядерных испытаний.