22 сентября 2017
Телеканал NTD

Серия вспышек на Солнце: учёные изучают последствия

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Эту серию вспышек на Солнце зафиксировали в начале сентября. Их относят к максимальному классу Х. Они стали самыми мощными за последние 12 лет. Кадры обнародовала Обсерватория Солнечной Динамики НАСА.

Всего с августа на Солнце заметили 82 вспышки. Это много. Теперь учёные активизировали исследования. Рассказывает Хлоя Паг из Уорикского университета в Великобритании.

[Хлоя Паг, исследователь из Уорикского университета]:
«Солнечная вспышка – это мощное электромагнитное излучение. Оно испускается по всему электромагнитному спектру».

Вспышки X-класса, зафиксированные NASA в этом месяце, – это выброс огромного количества энергии. Это можно сравнить с одновременным взрывом миллиардов водородных бомб.

Исследователи пытаются понять, как это может повлиять на Землю. Известно, что сильные солнечные вспышки могут повредить GPS- и коммуникационные спутники.

[Хлоя Паг, исследователь из Уорикского университета]:
«Солнечные вспышки могут непосредственно нарушить радиосвязь, они могут привести к отключению света на повёрнутой к Солнцу стороне Земли».

Учёные отмечают, что предсказать, когда возникнут вспышки на Солнце, крайне сложно, но благодаря статистике можно составить приблизительный прогноз солнечной активности.

[Хлоя Паг, исследователь из Уорикского университета]:
«Мы можем посмотреть, какие активные зоны есть на Солнце, тип активной зоны, какова вероятность, что там возникнет вспышка, сколько вспышек было на прошлой неделе или в последние несколько дней, в какое время. Это всё может помочь нам определить вероятность солнечной вспышки в этот же день».

Негативное влияние вспышек на здоровье человека пока не доказано. Но некоторые особенно чувствительные люди в эти дни могут ощущать сонливость, упадок сил, а также страдать от перепадов кровяного давления.

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