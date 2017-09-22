22 сентября 2017
Телеканал NTD

Олафур Эллиасон представил третью версию своей знаменитой эко-лампы «Маленькое солнце»

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Датско-исландский художник Олафур Эллиасон продемонстрировал публике усовершенствованный вариант своего «Маленького солнца». Это уже третья версия знаменитой эко-лампы. Работает она на солнечных батареях и призвана улучшить жизнь людей в регионах без электричества.

Презентация состоялась в Нью-Йоркском музее современного искусства.

[Олафур Элиассон, художник]:
«Эта лампа – как бриллиант. Она обеспечивает устойчивую энергию, связана с Солнцем, может стать чем-то очень ценным».

[Челси Клинтон, дочь американских политиков]:
«То, что делает Олафур, несомненно, может изменить мир. Надеюсь, он вдохновит больше художников участвовать в том, чтобы у всех был доступ к электроэнергии, чтобы наш климат был стабильным или ещё в чём-то в этом роде. Меня очень тронуло, что Олафур увлечён этим».

«Маленькое солнце» в его предыдущих вариантах уже помогло многим детям в странах Африки. Новая версия сделана полностью из переработанных материалов. При полном заряде она может ярко светить более 5 часов, и потом ещё долго светит более тускло. Такая лампа, в отличие от керосиновой, не загрязняет воздух.

[Олафур Элиассон, художник]:
«Как видите, света эта лампа даёт намного больше, чем керосиновая. В первую очередь, на ум приходит выполнение школьного домашнего задания. Для учащихся это очень важно. Также всем нам нужен свет, чтобы просто жить. Многие говорят: «Хочу домой красивую лампу. Тогда дома я счастлив»».

[Узодинма Ивеала, глава медиапроекта Ventures Africa]:
«Когда речь идёт о том, как обеспечить людей светом и электричеством, нам нужно мыслить нестандартно. Если кто-то может увеличить для людей продолжительность рабочего дня и уменьшить вредные выбросы в атмосферу, то это, несомненно, хорошая идея».

Все средства от продажи «Маленького солнца» поступают в одноимённый фонд. Он помогает людям, которые до сих пор живут без электричества. По данным фонда, таких в мире сейчас – миллиард 100 миллионов человек.

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