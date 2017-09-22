22 сентября 2017
Телеканал NTD

Французы выиграли старейшее соревнование по воздухоплавнию

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Так в швейцарском городе Фрибур стартует Кубок Гордона Беннетта. Это старейшее и самое престижное соревнование полётов на воздушном шаре.

В небо взмывает 21 команда из 13 стран. Цель – улететь как можно дальше. Именно так здесь определяют победителя.

У аэростата нет ни руля, ни мотора. Шар летит туда, куда его уносит ветер. Управлять им можно, поймав нужный воздушный поток. Для подъёма за борт высыпают балласт с песком, для снижения – выключают горелки, чтобы убрать из шара часть тёплого воздуха. Эти соревнования ещё называют последним великим приключением на планете.

В команде два пилота. Полёт продолжается как днём, так и ночью. Так температура в открытой корзине может опускаться до морозных -30 градусов.

У северо-восточной границы Польши становится понятно: к победе вырываются французы Венсан Леи и Кристов Увер. Только им удалось пролететь дальше на восток, вписавшись в узкий коридор между Калининградской областью и Беларусью. Летать над Россией и Беларусью участникам нельзя. Команда благополучно совершила посадку в Эстонии. За плечами – 36 часов и 1835 километров пути.

[Кристоф Увер, победитель]:
«Самый эмоциональный момент был, когда мы пересекли границу Литвы, потому что мы пытались сделать это больше суток, и когда, наконец, получилось, это был новый поворот событий. Это был наш первый важный шаг. А последним, конечно же, было приземление. В прошлый раз мы приземлились неудачно. А в этот раз – спокойно и плавно. Скорость ветра была два узла, поэтому всё было идеально».

Остальные команды финишировали за 500 километров от победителей, так и не вылетев за границу Польши. Второе место заняли швейцарцы, третье – испанцы. Право проведения старта на следующий год получила страна-победитель Франция.

[Венсан Леи, победитель]:
«Очень счастлив, потому что не думал, что мы сможем вновь выиграть кубок. Команды из Швейцарии, Испании и Германии были очень сильными. Так что наша победа – большой сюрприз, а также – результат командной работы».

Кубок Гордона Беннетта проводится с 1906 года.

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