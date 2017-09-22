На норвежском острове Финнёй каждый пятый автомобиль – электрокар

На норвежском острове Финнёй больше всего электромобилей на душу населения в мире. Причина? Водителям зелёных авто разрешают бесплатно пользоваться тоннелем, который соединяет остров с материком. В результате они экономят до 6,5 тысяч долларов в год.

На Финнёй каждая пятая машина то ли Tesla, то ли Nissan Leaf, то ли другой экологичной модели. Для сравнения среднее глобальное соотношение – один к ста.

Водители обычных авто платят пошлину, чтобы окупить стоимость тоннеля. Когда это произойдёт, то плату отменят для всех.

При этом мэр местной коммуны говорит, что себе электрокар пока не покупает. Хочет проявить солидарность с теми, кто платит.

[Хенрик Халлеланд, мэр Финнёй]

«Когда мы строили этот тоннель, мы думали, что будем платить за него вместе, ведь им пользуются все. Так думают наши жители, поэтому я как мэр хочу подождать пока этот проект не окупится. А потом куплю электромобиль».

Но на такой бескорыстный поступок готовы не все.

[Арнэ Нордбоэ, владелец электромобиля]

«Да, я пользуюсь им бесплатно, но мне это предложили, и я не смог отказаться…Думаю через 10 лет большинство машин будут электрическими или без вредных выхлопов. И тогда нам всем придётся платить за проезд».

Льготы для владельцев электрокаров и гибридных авто предоставляются и в других частях Норвегии. По статистике, экологичных авто в стране – 29%. Это больше всего в мире. На втором месте Нидерланды, но с большим отрывом. Там электрокаров 6,4%. Третья – Швеция. Её показатель – 3,4%.