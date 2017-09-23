Город в ЮАР неожиданно для себя стал местом сохранения природы

Морской эколог Лоув Классенс готовится к погружению в залив южноафриканского городка Найсна. Это популярный туристический курорт. Она надеется понаблюдать за уникальными морскими существами – единственным в мире видом коньков, который находится под угрозой исчезновения. Его так и называют – конёк Найсны.

Этот залив – один из трёх, где эти животные обитают.

А это искусственные каналы, на которых возвели небольшой жилой квартал. Изначально 20 лет назад экологи были против его строительства, считая, что он будет способствовать лишь сокращению популяции коньков. Однако вышло наоборот.

[Лоув Классенс, морской эколог]:

«В течение трёх лет мы проводили разные исследования. Мы обнаружили, что количество морских коньков намного больше в проволочных сетках, заполненных камнями, чем в других местах залива. На самом деле, больше в два раза».

Пока биологи затрудняются назвать причину.

[Лоув Классенс, морской эколог]:

«Возможно, у коньков здесь больше элементов, за которые можно зацепиться, больше еды, здесь не так много их природных врагов».

Этот регион – одно из самых экологически чистых мест в ЮАР. Согласно местным законам, для строительства даже не разрешено завозить землю. Вот почему пришлось рыть каналы. Ведь дома по стандартам должны быть установлены не ниже чем в трёх метрах над уровнем моря. То есть нужен был дополнительный слой земли.

Берега канала длиной 11 километров укреплены от размывания габионами – это и есть сетки с камнями. Они и стали неожиданным домом для морских коньков.

Теперь учёные надеются, что такие конструкции будут чаще использовать при строительстве и на других побережьях.