Беженцы-рохинджа строят временные жилища в Бангладеш

Рядом с бангладешским городом Кокс-Базар беженцы-рохинджа возводят временное жильё. Мест в официальных лагерях не хватает, и власти отвели для строительства участок земли.

[Камрул, ответственный за земельные угодья]:

«Эти беженцы из Мьянмы очень страдают, и я подумал, что им нужно убежище, и попросил разрешение у правительства. Оно позволило использовать землю».

Новое жильё рохинджа будет очень простым, но им приходится мириться с такими условиями.

[беженец из Мьянмы]:

«В Мьянме у меня был двухэтажный дом, а теперь здесь, в Бангладеш, мы живём в коровьем хлеву».

Во временных жилищах на этом участке земли найдут пристанище почти 60 семей рохинджа, бежавших их Мьянмы.

А это «Кутупалонг» – самый большой лагерь для беженцев-рохинджа в Бангладеш. Здесь работает импровизированная больница, куда ежедневно приходят десятки пациентов. Врачи-добровольцы уже оказали помощь более 600 беженцам. Среди них – много детей и пожилых.

[Абдул Раззак, врач]:

«У них различные инфекционные заболевания: диарея, инфекции дыхательных путей. Это основные проблемы».

Мусульмане-рохинджа бегут из Мьянмы, опасаясь преследования со стороны военных. Вооружённый конфликт вспыхнул в конце августа, когда боевики-рохинджа напали на полицейские блокпосты в штате Ракхайн. Долгий путь в соседний Бангладеш подрывает здоровье многих беженцев.

[беженка из Мьянмы]:

«Мы шли из Мьянмы в Бангладеш 15 дней. Мой ребёнок голодал, заболел лихорадкой, появились и другие проблемы. У него даже тело опухло из-за долгой ходьбы. Он чуть не умер». [беженец из Мьянмы]:

«У меня четыре разных болезни: лихорадка, кашель, боли в теле и астма».

Благотворительные организации заявляют, что беженцам нужны жильё, чистая вода и хорошие санитарные условия. Они опасаются, что люди могут заболеть холерой, поскольку употребляют грязную воду. Кроме того, некоторым, включая детей, угрожает гибель из-за недоедания.

Из штата Ракхайн бежали в Бангладеш уже 430 тысяч мусульман-рохинджа.