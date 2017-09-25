25 сентября 2017
Телеканал NTD

Беженцы-рохинджа строят временные жилища в Бангладеш

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Рядом с бангладешским городом Кокс-Базар беженцы-рохинджа возводят временное жильё. Мест в официальных лагерях не хватает, и власти отвели для строительства участок земли.

[Камрул, ответственный за земельные угодья]:
«Эти беженцы из Мьянмы очень страдают, и я подумал, что им нужно убежище, и попросил разрешение у правительства. Оно позволило использовать землю».

Новое жильё рохинджа будет очень простым, но им приходится мириться с такими условиями.

[беженец из Мьянмы]:
«В Мьянме у меня был двухэтажный дом, а теперь здесь, в Бангладеш, мы живём в коровьем хлеву».

Во временных жилищах на этом участке земли найдут пристанище почти 60 семей рохинджа, бежавших их Мьянмы.

А это «Кутупалонг» – самый большой лагерь для беженцев-рохинджа в Бангладеш. Здесь работает импровизированная больница, куда ежедневно приходят десятки пациентов. Врачи-добровольцы уже оказали помощь более 600 беженцам. Среди них – много детей и пожилых.

[Абдул Раззак, врач]:
«У них различные инфекционные заболевания: диарея, инфекции дыхательных путей. Это основные проблемы».

Мусульмане-рохинджа бегут из Мьянмы, опасаясь преследования со стороны военных. Вооружённый конфликт вспыхнул в конце августа, когда боевики-рохинджа напали на полицейские блокпосты в штате Ракхайн. Долгий путь в соседний Бангладеш подрывает здоровье многих беженцев.

[беженка из Мьянмы]:
«Мы шли из Мьянмы в Бангладеш 15 дней. Мой ребёнок голодал, заболел лихорадкой, появились и другие проблемы. У него даже тело опухло из-за долгой ходьбы. Он чуть не умер».

[беженец из Мьянмы]:
«У меня четыре разных болезни: лихорадка, кашель, боли в теле и астма».

Благотворительные организации заявляют, что беженцам нужны жильё, чистая вода и хорошие санитарные условия. Они опасаются, что люди могут заболеть холерой, поскольку употребляют грязную воду. Кроме того, некоторым, включая детей, угрожает гибель из-за недоедания.

Из штата Ракхайн бежали в Бангладеш уже 430 тысяч мусульман-рохинджа.

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