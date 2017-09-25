Ангеле Меркель придётся править в условиях более нестабильной коалиции

Канцлер Ангела Меркель обеспечила себе четвёртый срок во главе Германии по результатам выборов в бундестаг. Впрочем, её коалиция, как говорят эксперты, будет менее прочной.

Блок Меркель ХДС/ХСС, состоящий из её Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза, набрал более 33% голосов. Это намного больше, чем у Социал-демократической партии Германии, которая четыре последних года была партнёром партии Меркель в прошлой правящей коалиции.

Впрочем, такой результат для Меркель – одновременно и серьёзное поражение. Он худший за последние 17 лет. Предполагается, что её популярность подорвало решение принять в Германии более миллиона мигрантов. На этом фоне в парламент смогла пройти партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» (АдГ).

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Конечно, перед нами большое испытание. АдГ вошла в парламент. Мы проведём масштабный анализ, поскольку хотим вернуть избирателей АдГ, решив проблемы и услышав опасения и иногда страхи, и, в первую очередь, обеспечив хорошее управление».

«Альтернатива для Германии» заняла третье место, получив около 13% голосов. Такой результат назвали настоящей сенсацией. Некоторые называют АдГ националистической и правопопулистской. А некоторые утверждают, что в её руководстве есть неонацисты.

[Александер Гауланд, один из лидеров АдГ]:

«Мы объявляем охоту на госпожу Меркель и всех остальных. Мы вернём нашу страну и наш народ».

Социал-демократическая партия потерпела настоящее поражение. Хоть по результатам она вторая, но не смогла набрать даже 21% голосов. Это худший для неё результат за всю послевоенную историю.

Новый лидер СПДГ Мартин Шульц объявил, что его политическая сила уходит в оппозицию.

[Мартин Шульц, лидер СДПГ]:

«Не буду ходить вокруг да около: мы не добились предвыборной цели, потерпев поражение в нашем центре – Северном Рейне-Вестфалии. Мы проиграли федеральные выборы».

Теперь Ангеле Меркель придётся договариваться о коалиции с либеральной Свободной демократической партией и «зелёными». Однако у этих двух политических сил кардинально разные взгляды на многие вопросы. Предполагается, что переговоры будут сложными и займут несколько месяцев.