На Бали эвакуируют людей из-за опасности извержения вулкана Агунг

Жителям индонезийского острова Бали рекомендуют держаться подальше от вулкана Агунг. В воскресенье статус о вероятности его извержения повысили до максимального.

[Геде Суантика, вулканолог]:

«Учитывая наивысшую стадию его активности, мы рекомендуем людям не приближаться к кратеру вулкана ближе, чем на 9-12 километров с юго-запада, юга и юго-востока».

Агунг – стратовулкан. Для туристов это популярная достопримечательность, а для местных жителей – священная гора.

Вулкан может начать извергать лаву в любую минуту.

[Геде Суантика, вулканолог]:

«Утром мы наблюдали выброс серного дыма из его кратера, чего раньше не было. Этот дым вырвался на 200 метров в высоту».

Из опасной зоны эвакуировали уже 10 тысяч человек, и это число будет расти. Людей размещают во временных убежищах. У многих проблемы со здоровьем.

[Лиза, врач]:

«У большинства из них гипертония. У детей, в основном, кашель и простуда. Также есть проблемы с дыханием».

На счету вулкана Агунг уже немало загубленных жизней. В последний раз он извергался в 1963-64 годах, в результате чего погибло более тысячи человек, ещё сотни пострадали. Десятки тысяч остались без крова. Местные жители молятся, чтобы подобной трагедии не повторилось.