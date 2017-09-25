Очереди за бензином: нефтедобывающая Венесуэла не справляется с кризисом

В Венесуэле растут очереди на бензозаправках. И это при том, что в этой стране-члене ОПЕК находятся крупнейшие в мире запасы нефти. Эксперты говорят, что это показатель дальнейшего краха социалистической экономической системы.

Нефтеперерабатывающие заводы Венесуэлы работают не в полную мощность из-за периодических отключений электричества и недостатка сырья в результате сокращения добычи.

С другой стороны, низкие цены на нефть приводят к тому, что государственная нефтегазовая компания страны PDVSA терпит убытки и не может импортировать топливо, чтобы восполнить нехватку.

[Марбелла Домингес, жительница Каракаса]:

«Мы были развивающейся страной, а теперь пятимся назад, теперь у нас нет даже бензина, который всегда было достать легче всего. Бензин был всегда, такой проблемы раньше не было».

Очереди за бензином периодически возникали в стране в течение последнего года, особенно на периферии. Однако до недавнего времени PDVSA удавалось восполнить нехватку в течение нескольких дней.

В Каракасе, где топлива обычно больше, некоторые заправки закрыты, у других выстраиваются очереди.

[Исабелла Санторсолла, жительница Каракаса]:

«Это уже серьёзно. Показатель плохого управления со стороны властей. Стыдно, что мы оказались в такой ситуации в стране, которая добывает нефть».

Президент Николас Мадуро говорит, что страна стала жертвой «экономической войны», которую ведут против неё «внешние враги». По его словам, к нехватке топлива привели санкции администрации Дональда Трампа в отношении Венесуэлы и компании PDVSA.

Ранее Белый дом ввёл санкции в ответ на созыв национального учредительного собрания Венесуэлы. Мадуро объявил, что учредительное собрание заменит подконтрольный оппозиции парламент и будет вносить изменения в Конституцию.