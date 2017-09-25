210-ю годовщину Тильзитского договора отметили во Франции парадом

В Рюэй-Мальмезон под Парижем вновь ожила эпоха полководца Наполеона Бонапарта. Сотни любителей истории воссоздали событие двухвековой давности – заключение Тильзитского мира между российским и французским императорами.

[Марк Шнайдер, участник в роли Наполеона]:

«Это праздник мира, праздник для императрицы, для меня, для великой армии, для Франции и всей Европы».

В роли Наполеона выступает американец. Его мать – француженка, и сама Франция ему как родная.

[Марк Шнайдер, участник в роли Наполеона]:

«Я изучал историю французских военных XVIII–XIX веков, я полюбил её с детства. Когда мне было три года, у меня появился первый игрушечный солдатик-Наполеон. Моя мама говорит, что я всегда обожал Наполеона».

В исторической реконструкции участвуют 2000 человек из 16 стран. Временам Наполеона соответствуют и наряды, и оружие. Даже еду готовят по старинным рецептам.

[Давид Шантеранне, организатор реконструкции]:

«Идея в том, чтобы показать, как салютовали солдаты, как Наполеон обращался со своими штабными офицерами, как одевались придворные дамы, какие у них были платья, поэтому мы полностью в той атмосфере. Это не театр, но похоже на игру актёров на сцене».

Большинство участников – любители истории и военных сражений.

[участник исторической реконструкции]:

«Нам всем это нравится. Почему? Потому что мы играли в солдатиков, а теперь сами солдаты, мы живём сейчас как в те времена, встречаем много людей, общаемся друг с другом, в этом участвуют люди со всего мира. Мы общаемся, и это очень интересно».

Участники реконструкции провели торжественный парад, посвящённый 210-й годовщине заключения Тильзитского мира. Соглашение было подписано в 1807 году в Тильзите. По его условиям Россия признала все завоевания Наполеона, и обе стороны обязались помогать друг другу в наступательных и оборонительных военных действиях. После этого французский полководец начал более уверенно хозяйничать в Европе. Спустя пять лет, во время Отечественной войны 1812 года, Россия полностью разбила наполеоновскую армию.