Фестиваль фламенко прошёл в Мадриде

Фестиваль фламенко прошёл в испанской столице. Завораживающие ритмы андалусской музыки звучат на сцене одного из мадридских театров. Участники демонстрируют мастерство в танцах, пении и игре на гитаре. Главное во фламенко – страсть и импровизация.

[Селия Ромеро, певица]:

«Фламенко – это настоящая музыка, проникает в самую душу. Мне кажется, те, кто не любит фламенко или устал от него, просто не слышали настоящего фламенко. Потому что едва услышишь его, то он тебя завораживает».

Многие участники фестиваля жизни не мыслят без фламенко.

[Алехандро Уртадо, гитарист]:

«С утра до ночи я слушаю музыку, играю (на гитаре), подбираю аккорды к песням. Это моя жизнь. Я не представляю жизни без музыки и фламенко».

Есть на фестивале и восходящие звёзды южно-испанского народного искусства.

[Росалия, певица]:

«Я мечтаю записывать альбомы много лет, мечтаю заниматься этим и в 60 лет. И я не устану от этого, буду изучать музыку и экспериментировать с ней».

Крёстным отцом фестиваля считается танцор и преподаватель фламенко Кристобаль Реес. Этим искусством увлекается с юных лет.

[Кристобаль Реес, танцовщик фламенко]:

«Прежде всего, необходимо изучать технику, чувствовать ритм, правильно двигать ладонями, нужно чувствовать пение, гитару. Надо понять, когда пора встать и когда нужно подождать во время пения. Всё это очень сложно».

Считается, что фламенко зарождалось во времена мавританской музыкальной культуры. Значительное влияние на стиль фламенко оказали цыгане, которые мигрировали из Византии. В конце XX века это искусство начало впитывать кубинские мелодии и джазовые мотивы.