Малибу: ощутить дух Голливуда на специальной экскурсии

Туристический гид Кен Фасола начинает экскурсию с поездки по трассе вдоль тихоокеанского побережья Малибу. Из-за роскошных вилл вверху её называют дорогой миллиардеров.

Ощутить дух калифорнии, о котором поётся в легендарной песне «California Dreamin’», пусть всего на несколько часов, теперь можно на специальной экскурсии. Называется она «Тур по звёздному Малибу».

[Кен Фасола, туристический гид]:

«Наша экскурсия – о стиле жизни в Малибу. Все слышали о Малибу. Но многие не понимают, что это. Беверли-Хиллс? Голливуд? Нет, Малибу – это маленький оазис вдалеке от Лос-Анджелеса, где живут знаменитости, звёзды кино, богачи и простые люди».

В городе проживает всего 13 тысяч человек. И каждый год его посещает около 13 миллионов туристов.

Помимо 43-километровой полосы гор, на которых уютно разместились дома состоятельных людей, привлекает туристов и пляж – самый популярный во всей Калифорнии. Здесь сняли неимоверное количество фильмов.

На экскурсию по этим местам приезжают со всего мира. Например, Нори приехала из Венгрии.

[Нори, туристка из Венгрии]:

«Мне очень понравилось. В моей стране нет моря. У нас прекрасное огромное озеро, много рек. Но просто посмотрите вокруг: так спокойно и умиротворённо».

А Мария приехала из Дубая.

[Мария, туристка из Дубая]:

«Тут так чудесно. Воздух очень свежий, обстановка расслабленная. Такое ощущение, что я сама попала в фильм, тут витает звёздный дух, но очень спокойно, прекрасные пляжи и отличная погода круглый год».

Сохранить природу в первозданном виде удалось благодаря усилиям местных чиновников.

[Джефферсон Вагнер, бывший мэр Малибу]:

«Мы разрешаем только строительство, которое наносит минимум ущерба. Высотки и огромные дома запрещены. Мы контролируем это ради миллионов людей, которые приедут сюда в будущем».

Экскурсия также включает посещение кафе, ресторанов и магазинов, в которых знаменитости – частые гости.

С 1991 года численность населения города почти не изменилась. Всё это благодаря закону, который запрещает строить здесь новые дома. Поселиться здесь можно только в случае, если кто-то решил продать дом.