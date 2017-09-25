Молодые жители Косово инвестируют в биткойны

19-летней студентке Дрине Какандолли теперь не нужны бумажные деньги, чтобы выпить кофе. У неё есть мобильный телефон и биткойны.

Владелец этого кафе в косовской столице Приштине рассказывает о всех преимуществах электронной валюты. Затем девушка вставляет 50-евровую банкноту в специальный банкомат, и биткойны зачисляются на её электронный кошелёк.

Курс зависит от спроса и количества биткойнов на международном рынке. Сегодня машина показывает, что за один биткойн дают 2228 евро.

Эта электронная валюта не контролируется и не выпускается ни одним центробанком мира. В Косово она становится всё более популярной.

[Дрина Какандолли, жительница Приштины]:

«Я инвестирую в криптовалюту биткойн, поскольку чувствую, что в ближайшем будущем она будет развиваться вместе с ростом технологий. Я хочу получить прибыль и делать много покупок онлайн».

Владелец кафе говорит, что многие посетители его заведения занимаются майнингом, то есть добычей биткойнов. Теперь это кафе – центр сбора людей по интересам.

[Милот Мехмети, владелец кафе]:

«Многие из них занимаются майнингом, у них была криптовалюта, но не было наличных. А в этом месте они могут прийти и расплатиться биткойнами в один клик».

Когда печатать и распределять бумажные деньги – решает правительство. А биткойны можно заработать как вознаграждение за создание новых блоков транзакций, которые поддерживают распределённую платформу.

В Косово с безработицей и низкими стандартами жизни такой вид заработка привлекает многих. Однако он требует больших вложений.

[Кастриот Колгечи, майнер]:

«У нас много трудностей, начиная от перегрева видеокарт и заканчивая проблемами с технической базой. Мы очень много вложили в систему охлаждения».

Подобные фермы для майнинга работают во многих странах мира, включая Россию. Законодательно виртуальные деньги регулируются слабо либо не подпадают под действие законов.