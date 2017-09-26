Снять надолго жильё в центре Афин становится всё сложнее

В столицу Греции каждый год приезжают десятки миллионов туристов. И всем им нужно где-то останавливаться. Сегодня, вместо того чтобы бронировать номер в отеле, многие предпочитают найти жильё через такие платформы, как Airbnb.

В городе всё начиналось с индивидуальных предложений. Однако теперь это большой бизнес. Всё из-за кризиса. Уровень безработицы в стране достигает 22,5%. С 2007 года цены на жильё упали на 40%. Это означает, что застройщики не могут продать недвижимость. Теперь многие из них начали сдавать квартиры в аренду посуточно.

[Деметрис Колокассидес, управляющий директор строительной компании]:

«Всё началось с шутки. Мы сказали: “Почему бы и нет, давайте попробуем”. Постепенно мы начали расширяться и добавлять в систему всё больше квартир. Мы начали искать старые квартиры, обновлять их и тоже пускать в работу».

Но рост предложений привёл к тому, что снять квартиру долгосрочно в центре стало просто невозможно.

[Элени Тома, риелтор]:

«Теперь намного сложнее снять квартиру помесячно, раньше было не так. Я тоже искала квартиру ближе к работе. Это было очень сложно, поскольку квартиры были или слишком дорогими, или сдавались посуточно».

Президент Ассоциации отелей Афин и Саронических островов говорит, что краткосрочная аренда оказывается в руках больших компаний.

[Александрос Вассиликос, президент ассоциации отельеров]:

«Очень важно понимать, что мы не говорим об экономике взаимопомощи. Мы говорим о больших компаниях, которые сдают десятки и сотни квартир, которые составляют прямую конкуренцию отелям и которые никак не регулируются властями. Например, должны ли быть в таких квартирах огнетушители? Об этом никто не говорит».

Между тем, туристы хвалят владельцев съёмных квартир.

[Мэдисон, туристка из Гондураса]:

«Я уже третий раз пользуюсь Airbnb. И принимающие люди просто чудесные, очень помогают. Они рассказывают, что посмотреть в городе, куда лучше сходить».

Как ожидается, 2017 год будет для Греции рекордным по числу иностранных туристов. Посетителей из-за рубежа будет около 30 миллионов.