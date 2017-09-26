Мексика: городок рядом с эпицентром землетрясения пытается выжить

Городок Сан-Хуан-Пикалья в мексиканском штате Пуэбла. Вернее, то, что от него осталось. Населённый пункт ближе всех находился к эпицентру разрушительного землетрясения, которое произошло неделю назад.

Здесь повреждено 85% домов. Много людей лишились крова.

В беде город не оставили. Со всей страны поступает помощь. Это еда и одежда, которую пожертвовали люди.

[бывший житель Сан-Хуан-Пилькаи]:

«Слава богу, люди нас поддержали. Разные организации объединились, чтобы что-то сделать. Слава богу, мы собрали деньги, чтобы помочь людям со временным жильём. В то же время мы знаем, что помощь не сможет компенсировать потери».

Прибыли сюда и военные. Помогают разбирать завалы, чтобы освободить место для восстановления.

В то же время жители беспокоятся, что на отстройку города заново нужно много времени и ресурсов, но про их город могут позабыть через несколько недель.

[житель Сан-Хуан-Пикальи]:

«Теперь мы чувствуем, что о нас заботятся – нас навещают друзья и родственники, знакомые. Но через пару недель мы останемся одни, и станет труднее». [жительница Сан-Хуан-Пикальи]:

«Я хочу, чтобы мне помогли с материалами, чтобы я смогла построить небольшой дом. Посмотрите, всё мокрое. Шёл сильный дождь».

Страну продолжают сотрясать афтершоки. В столице Мехико, которая также – среди наиболее пострадавших, большинство школ остаются закрытыми.

[Уго Эрнандес, отец школьника]:

«Трудно возвращаться в школу. Землетрясение произошло, когда сын был в школе. Везде царил хаос, и мы не смогли за ним приехать. Пришлось звонить кузенам, которые живут рядом, и просить их его забрать».

В то же время в пригородах и сельской местности дети уже вернулись за школьные парты. В понедельник работу возобновили более 44 тысяч школ в шести штатах.

В Мехико остаются пять разрушенных зданий, где всё ещё ведутся поисковые работы.

[житель Мехико]:

«Я заметил, что люди очень напряжены, включая меня самого. Очень переживают, с грустными лицами. Город сильно пострадал».

Тем временем общее число жертв землетрясения на сегодняшний день составило более 325 человек. Ущерб от бедствия оценили в 8 миллиардов долларов.