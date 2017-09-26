Против отмены Obamacare выступил ещё один сенатор-республиканец

В Сенате США снова обсуждали отмену Obamacare. Однако шансов проголосовать за это всё меньше. В понедельник сенатор-республиканц Сьюзан Коллинс объявила, что не будет голосовать за отмену, поскольку хочет найти компромисс.

Ранее отказались голосовать ещё два республиканских сенатора – Джон Маккейн и Рэнд Пол. Они говорят, что основная причина их решения – в намерении Сената вместе с отменой Obamacare сократить финансирование другой программы – Medicaid, которую приняли ещё 50 лет назад. В её рамках медицинскую помощь оказывают нуждающимся.

Последние семь лет республиканцы пытаются отменить Obamacare – систему здравоохранения, которую утвердил бывший президент Барак Обама. Её отмена была одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Республиканцы считают, что этот закон – безосновательное и затратное вмешательство государства в систему здравоохранения. Он также подразумевает повышение налогов для состоятельных американцев.

Во время обсуждений в понедельник в здание Сената ворвались протестующие, которые не хотят отмены Obamacare. Сенаторы-республиканцы, тем временем, ещё раз попытались убедить всех членов палаты проголосовать за отмену.

[Линдси Грэхэм, сенатор-республиканец]:

«Я здесь, поскольку Obamacare – это катастрофа для моего штата. Это не ваша работа заботиться о Южной Каролине, а моя. И я собираюсь это делать. Возможно, мы сможем договориться, я не знаю, но меня ничто не остановит».

Отменить систему Obamacare Дональд Трамп призвал в июне. Тогда за это выступали все сенаторы-республиканцы. Однако позже проголосовать за это не удалось, поскольку против выступил Джон Маккейн.