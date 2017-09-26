Парижский монетный двор впервые выставляет уникальные сокровища

Уникальную коллекцию выставляет в музее Парижский монетный двор. Посетители смогут увидеть монеты, отчеканенные со времён царя Крёза, который правил более 2500 лет назад, и до нынешних дней. Многие из них – настоящее сокровище.

[Беатрис Куйяре, куратор]:

«Коллекция Парижского монетного двора состоит из почти 170 тысяч объектов. Мы представим 1830 уникальных экспонатов, в том числе эталон стандартного метра, который выставляется впервые».

Парижский монетный двор – старейшее госучреждение Франции. Он работает с 864 года. Современные монеты теперь чеканят на юго-западе страны. В Париже выпускают коллекционные монеты, медали и знаки отличия.

[Орельен Руссо, директор Парижского монетного двора]:

«Мы не просто музей исторических артефактов – мы музей живого бизнеса в Париже и в Пессаке. И в этом музее мы представляем сокровища, в том числе – уникальные, которые раньше никогда не видели».

Гости музея также смогут посетить мастерские и увидеть, как чеканят монеты.

Парижский монетный двор был основан по указу короля Карла II. В середине XIV века французы создали денежную систему, которая просуществовала более 500 лет.

В музее монетного двора хранятся монеты и медали всех эпох истории Франции.