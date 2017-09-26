С улиц Гонконга исчезают неоновые вывески

В 80-х и 90-х годах прошлого века неоновые вывески были в Гонконге почти на каждой центральной улице. И каждый предприниматель стремился сделать свою ещё больше и поместить ещё выше, чтобы привлечь клиентов в рестораны, ночные клубы, сауны и ювелирные магазины.

Но технологии не стоят на месте. На смену приходят более экономные светодиодные или электронные табло. А мастеров по созданию неоновой рекламы становится всё меньше.

В Гонконге их осталось около пяти. Среди них – 50-летний Ву Чхикхай. Он говорит, что на пике популярности неоновых вывесок ему часто приходилось ночевать на студии, чтобы выполнить все заказы.

[Ву Чхикхай, мастер по созданию неоновых вывесок]:

«Особенность неоновых вывесок в Гонконге – в том, что законов, регулирующих размер и методы установки, нет. Когда наши клиенты хотели привлечь внимание прохожих, мы делали вывески шире, чтобы их не закрывало другими».

Теперь власти региона постепенно ужесточают законы в отношении наружной рекламы. Часто вывески снимают и из-за этого.

Впрочем, группа активистов хочет неоновые вывески сохранить. Они говорят, что это часть культурного наследия города.

[Кардин Чхань, активистка]:

«Неоновые вывески – это не просто что-то, излучающее свет. Их нужно рассматривать как искусство. Это уникальная особенность Гонконга». [Брайан Кхуок, профессор дизайна]:

«Как видите, у многих зданий нет никаких особенностей. Но если добавить много неоновых вывесок, то они становятся чем-то вроде одежды для человека. У каждого района своя одежда, то есть каждый – особенный».

Активисты говорят, что уже составляют каталог оставшихся неоновых вывесок. А потом будут придумывать креативные способы, чтобы сохранить уникальные огни своего города для будущего.