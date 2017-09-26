26 сентября 2017
Телеканал NTD

Дом австралийки превратился в пчелиный улей

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Тысячи пчёл обнаружила в стенах своего дома жительница Ньюкасла.

[Меган Сазерленд, владелица дома]:
«Это было похоже, будто вокруг окон появились одеяла из пчёл. Невероятно».

Увидев пчёл, австралийка содрала со стены штукатурку и была потрясена: внтури всё оказалось в сотах. По всей видимости, пчёлы тихо орудовали в стенах её дома около двух лет.

На очистку жилища ушло много часов.

[Меган Сазерленд, владелица дома]:
«Мне пришлось вытаскивать это частями, потому что толщина сот доходила до десяти сантиметров».

За первый день очистки дома женщина собрала около 30 килограммов мёда. Разливает его в банки, поскольку из желающих его купить уже выстроилась очередь.

В природе существует примерно 20 тысяч видов пчёл. Они встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Медоносные пчёлы живут колониями. Они совместно добывают пищу и воду, а при необходимости вместе ищут жильё. Пчёл считают высокоорганизованными насекомыми.

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