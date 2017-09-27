Дубай откроет первую в мире службу воздушного беспилотного такси

Дубай планирует стать первым в мире городом, где откроется служба воздушного беспилотного такси. Называться она будет Volocopter. Аппарат протестировали в присутствии наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума. Первый полёт в ОАЭ прошёл без пассажиров.

Разработали вертолёт-мультикоптер специалисты из Германии.

[Флориан Ройтер, директор компании E-Volo]:

«Используя приложение на смартфоне, можно будет заказать Volocopter в ближайший к вам волопорт. Volocopter прибудет самостоятельно, заберёт вас и доставит в место назначения».

Вертолёт-мультикоптер рассчитан на двух пассажиров. Способен подниматься на высоту почти до 2000 метров, развивает скорость до 100 километров в час. В воздухе может находиться около часа. Volocopter оснащён различными системами безопасности. Есть резервные батареи и парашюты.

[Флориан Ройтер, директор компании E-Volo]:

«Если какой-то механизм выйдет из строя, Volocopter может и дальше выполнять свою миссию. Он очень безопасен».

Беспилотное воздушное такси должно начать работать в Дубае через пять лет. За это время властям города предстоит приспособить инфраструктуру к новой службе и продумать, как обеспечить безопасность.

[Маттар Аль Тайер, глава министерства дорог и транспорта Дубая]:

«Мы должны убедиться, что всё безопасно на 100 процентов, необходимо сделать всё грамотно. Кроме того, этим аппаратам придётся приземляться на некоторых зданиях, в парках и на стоянках. Мы также должны скоординироваться с полицией».

ОАЭ стараются идти в ногу с высокими технологиями. В мае этого года в Дубае появился робот-полицейский. А в 2021-м страна планирует отправить беспилотный зонд на Марс.