27 сентября 2017
Телеканал NTD

Фермеры Найроби пасут свиней на крупнейшей в Кении свалке

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Эти свинки получили доступ к неограниченному источнику еды. Они пасутся на крупнейшей свалке Восточной Африки, куда каждый день привозят до 1500 тонн свежих отходов.

Это Дандора. Расположена в нескольких километрах от столицы Кении, города Найроби.

На свиноферме 29-летнего Алекса – более 40 животных. 10 остаются в сарае, а остальных он выпускает на свалку.

[Алекс Нгидуку Мачари, владелец свинофермы]:
«Свиньи, которых я выпускаю утром, возвращаются. И они приносят деньги быстрее, потому что едят целый день, двигаются и растут быстрее. Также с ними меньше расходов – я не покупаю им корм. Они идут, ищут себе пропитание, а возвращаются только поспать».

В то время как собиратели отходов в день могу заработать всего несколько долларов, сдавая собранное на утилизацию, то разводчики свиней по местным меркам – настоящие богачи. За одну свинью могут выручить более 240 долларов.

Впрочем, свиней нередко крадут.

На Дандоре ежедневно работает около 10 тысяч человек. В 2001 году свалка была признана переполненной. Однако продолжает функционировать. На ней часто случаются возгорания, что делает воздух вокруг едким и вызывает у людей респираторные заболевания. Также анализы показывают, что почва и вода вокруг загрязнены тяжёлыми металлами, включая свинец.

Трагедия состоит в том, что тысячи кенийцев по-прежнему считают, что это их единственный способ выжить. Например, эти женщины собирают остатки еды в мешки и продают фермерам на корм животным.

[Регина Вамбори, собирательница мусора]:
«Люди приезжают издалека, чтобы это купить. Мы приходим на свалку, ищем еду и продаем по 50 центов».

За многие годы здесь установился определённый порядок работы. Так, мусоровозы могут выгрузиться на Дандоре, только если заплатят дань местным вооружённым бандам.

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