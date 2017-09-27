Венесуэлки продают свои волосы, чтобы купить еду и лекарства

В Венесуэле женщины продают свои волосы, чтобы купить продукты и лекарства. Минимальная заработная плата в стране – примерно шесть долларов. На эти деньги просто невозможно свести концы с концами. А на продаже волос можно заработать до 20 долларов.

Крисмари Гонсалес – мать-одиночка с четырьмя детьми на руках. Она уже дважды продавала свои волосы.

[Крисмари Гонсалес, жительница Маракайбо]:

«Я подумала: как бы то ни было, я отрежу свои волосы. Они были длинные, и я решила продать их. Дети на первом месте, а волосы отрастут».

14-летняя дочь Крисмари тоже решила расстаться с волосами.

[Айнис Гонсалес, жительница Маракайбо]:

«Однажды я сказала маме, что хочу отрезать волосы и продать их, чтобы были деньги на еду. Вот так я решила».

Волосы используют для изготовления париков и накладок. Продают их в местных магазинах.

[Мария Паэс, владелица магазина]:

«Я покупаю у женщин локоны и делаю накладные чёлки. Делаю и накладки из длинных волос. Это даёт возможность людям купить еду. Сейчас они в таком положении, что им приходится продавать свои волосы».

Некоторые венесуэлки едут в Колумбию или Панаму, чтобы продать там свои волосы подороже.

Экономика Венесуэлы погрузилась в кризис четыре года назад. В 2014-м ситуация ухудшилась из-за падения мировых цен на нефть. Инфляция достигает трёхзначных цифр, а прилавки магазинов пустеют. В стране не хватает основных продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств.

Президент Николас Мадуро заявляет, что против него ведут экономическую войну оппозиция и зарубежные политические силы. Критики обвиняют главу государства в неумелом управлении.