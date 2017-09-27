27 сентября 2017
Телеканал NTD

Эмманюэль Макрон предложил кардинально реформировать ЕС

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Президент Франции излагает своё масштабное видение обновлённой Европы. Эмманюэль Макрон призывает ЕС теснее координироваться в вопросах обороны, иммиграции, налогообложения и социальной политики. Он также говорит, что в зоне евро должен быть свой бюджет и министр финансов.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:
«Бюджет должен идти рука об руку с сильной политической волей во главе с министром финансов и строгим парламентским надзором на европейском уровне».

Впрочем, внедрить это видение президенту Франции, похоже, будет непросто. Он давно обещал сотрудничать с канцлером Ангелой Меркель, чтобы провести в ЕС реформы. Однако после выборов в Германии расстановка сил такова, что для формирования коалиции потребуются месяцы переговоров. И велика вероятность того, что они зайдут в тупик.

Представители одного из возможных партнёров Меркель по коалиции – либеральной Свободной демократической партии – уже критиковали многие идеи Макрона.

Впрочем, в своей двухчасовой речи в историческом здании Сорбонны в Париже президент не пытался соответствовать чьим-то требованиям.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:
«Нам нужно дальше инвестировать, нам нужны средства, чтобы выдержать экономические потрясение. Вот почему нам нужен сильный бюджет в сердце Европы».

Эксперты говорят, что Эмманюэль Макрон высказал своё видение в надежде, что это будет учтено во время переговоров в Германии о создании коалиции.

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