Экономика Швейцарии – самая конкурентоспособная в мире

Швейцария обладает самой конкурентоспособной экономикой в мире. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ), который ежегодно организовывает съезд экономистов и мировых лидеров в Давосе. И страна занимает лидирующую позицию уже девятый год подряд.

[Тьерри Жеже, экономист Всемирного экономического форума]:

«Ключевой момент в конкурентоспособности Швейцарии – способность к инновациям. Несмотря на размер страны, это один из мировых центров инноваций. Здесь находятся лучшие в мире исследовательские организации и учреждения. У нас гибкий рынок труда, что привлекает таланты из-за границы».

В 2008 году произошёл редкий спад. Швейцария опустилась на одну позицию, уступив первенство США. Однако на следующий год опять поднялась и с тех пор больше не опускалась с первого места.

Оценку основывают на 12 показателях. Среди них – учреждения, инфраструктура, здравоохранение и образование, размер рынка, микроэкономический климат и опрос глав компаний.

Согласно ВЭФ, Швейцария получила высшие баллы по всем 12-ти показателям. Она также смогла привлечь много специалистов из других стран.

[Тьерри Жеже, экономист Всемирного экономического форума]:

«Без талантов из-за рубежа, без способности привлекать лучшие умы, Швейцария не смогла бы оставаться конкурентоспособной».

Впрочем, есть факторы, которые могут лишить страну первенства. Так, растёт влияние популистских настроений. Кроме того, население страны постепенно стареет.

Что касается других конкурентоспособных экономик, то на втором месте в списке – США, на третьем – Сингапур. Гонконг поднялся на три пункта до шестого места, а Япония осталась на девятом.