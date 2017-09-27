Саудовский король разрешил женщинам водить автомобили

Саудовские женщины впервые получат право садится за руль автомобиля. Соответствующий указ издал во вторник король Саудовской Аравии. Он отвёл месяц на создание специального комитета, который будет состоять из министров страны. Они обеспечат выполнение указа. В июне будущего года закон должен вступить в силу.

[жительница Эр-Рияда]:

«Мы находимся на улице Аль-Наджа. Я заберу своих сестёр с работы, и им не придётся ждать, пока водитель или кто-то другой увезёт их. Для них это задержка, поэтому мы решили сами с этим справиться. Я сажусь за руль и спокойно еду. Наконец-то, это безопасно».

Саудовская Аравия – единственная страна в мире, где представительницы слабого пола до сих пор не имели права водить автомобиль. Полицейские, увидев за рулём женщину, могли арестовать её либо оштрафовать на большую сумму.

Теперь правитель страны счёл запрет на вождение автомобиля женщинами нецелесообразным.

Решение саудовского короля приветствует Госдепартамент США.

[Хизер Нойерт, пресс-секретарь Госдепартамента США]:

«Мы узнали об этом буквально только что. Мы рады, что сделан такой шаг. Думаю, это хороший знак».

Патриархальные законы шариата в Саудовской Аравии запрещают женщинам участвовать в политической и общественной жизни страны. Женщины также не могут ходить куда-либо, в том числе на работу, без сопровождения мужа или родственника-мужчины. Им не позволено пользоваться общественным транспортом и разговаривать с мужчинами-неродственниками. Все женщины должны носить длинные неподпоясанные чёрные платья и хиджабы.