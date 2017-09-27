«Офисный шеф-повар» из Китая стала звездой Интернета

В обстановке, которая напоминает обычный офис, женщина откручивает крышки компьютерного корпуса. Затем печёт на них китайские блины.

Это одно из многих креативных и смешных видео звезды Youtube, «офисного шеф-повара», которая сама называет себя мисс Еа. В своих роликах она показывает, как кулер можно превратить в кастрюлю, или поджарить бекон при помощи утюга. Пользуется только теми предметами, которые можно найти в офисе.

23-летняя китаянка не хочет называть своего настоящего имени. Впервые она загрузила свои видео на китайский сайт микроблогов Weibo в начале этого года. Очень скоро количество просмотров достигло нескольких миллионов.

Девушка решила не упустить момента и стала загружать ролики и на YouTube, даже несмотря на то, что сайт в Китае заблокирован. Вскоре она стала Интернет-звездой с более чем полумиллионом подписчиков.

[мисс Еа, китайский видеоблогер]:

«Во-первых, контент и креативность – это очень важно. Я использую офисное оборудование, чтобы готовить. И это уникально. В нашем видео много смешных моментов. Во-вторых, важно то, что в роликах мы молчим. То есть любители еды со всего мира могут понять, что происходит».

А недавно она приехала в Гонконг на фестиваль YouTube FanFest. Там она вместе с другими азиатскими звёздами сети общалась с поклонниками и демонстрировала свои кулинарные навыки.

[Кенни Дилиан, поклонник мисс Еа из Индонезии]:

«Я, наверное, всё свободное время смотрю её видео. Её ролики очень необычные, иногда я просто падаю со смеху. Больше всего меня поразило то, как она пекла блины на системном блоке, а потом смогла обратно всё прикрутить».

Все эти ролики – не просто развлечение. Команда, которая их снимает, надеется ежегодно зарабатывать более 7,5 миллионов долларов путём размещения рекламы на страницах с видео.